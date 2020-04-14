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Моя крепость. Почему жители Барнаула "побегут" на землю и займутся "овощным" бизнесом

, ИА "Амител"
Виноваты коронавирус, сельская ипотека и скудный рынок малоэтажного жилья
Коттеджный поселок / Фото: newmoscowhouse.ru

Коттеджный поселок / Фото: newmoscowhouse.ru

Спрос на земельные участки и дома в Барнауле может резко вырасти: чтобы "спастись" от коронавируса, горожане будут искать более безопасные "убежища", чем квартира в высотке. Такая тенденция способна изменить рынок малоэтажного строительства Барнаула, рядом с которым возникнут типовые коттеджные поселки, где жители будут выращивать овощи и фрукты на продажу. Об этом amic.ru рассказали барнаульские эксперты.

Коммуникации решают

На рынке малоэтажного строительства Барнаула в марте возник сезонный спрос на дома и земельные участки. Однако ни частные продавцы, ни индивидуальные застройщики цены пока не повышали: все понимают, что платежеспособность населения снизилась, отмечает руководитель ООО "Фирсова слобода" Михаил Кочетов.

"Взрывного роста спроса на земельные участки мы не наблюдаем, есть обычный весенний интерес. В преддверии строительного сезона люди начинают активно интересоваться земельными участками. Повышения цен тоже нет: платежеспособность населения снижается, поэтому если увеличить стоимость, то продажи остановятся", – говорит он.  

Чаще всего покупкой участка для строительства дома интересуются молодые семьи до 40 лет с детьми. Сейчас к вопросу выбора территории они подходят более разборчиво, чем несколько лет назад, отмечает Михаил Кочетов. Теперь многие смотрят на наличие коммуникаций, а уже потом – на цену.

"Когда покупатели заезжают в поселок и вместо обещанных дорог видят колею, по которой можно проехать только на внедорожнике, вместо газовой сети лишь одну подстанцию, а вместо поселка три одиноко стоящих дома, то они делают соответствующие выводы. Цена уже не является определяющим фактором. Хотя, конечно, еще остаются люди, которым все равно, они едут и покупают то, что дешевле".

По мнению эксперта, часто уходят на землю семьи, которые не нашли подходящих предложений в многоэтажном жилье. 

"Сейчас стоимость загородного дома 100 квадратов сопоставима с квартирой аналогичной площади. Поэтому некоторые горожане решают в пользу дома с участком, а не квартиры", – отмечает Михаил Кочетов.

Подальше от COVID-19

Но не только сезонность стала причиной активизации рынка малоэтажного строительства: некоторые горожане на фоне новостей о коронавирусе поспешили продать квартиры и купить дома в пригороде, чтобы максимально обезопасить семью от заболевания. И в ближайшем будущем таких покупателей будет только больше.

"Спрос на земельные участки и дома вырос во всех регионах страны. Ситуация с самоизоляцией ярко показала, что квартира не всегда является "островком безопасности". Когда больных коронавирусом забирали из многоквартирного дома, мы видели, слышали и читали о возникшей панике. Подъезды обрабатывали, а люди долгое время боялись выйти из квартир. У владельцев частного дома есть своя территория, на которой можно устанавливать свои правила: делать обработку каждый день, не пускать никого из посторонних. Думаю, что мы заметим увеличение спроса на дома и землю в Барнауле", – уверен руководитель агентства недвижимости "Ключ Риэлт" Константин Никитеев.

Но участки или дома в полях этих покупателей вряд ли будут интересовать, считает Михаил Кочетов. Они уже привыкли к удобству городской жизни, поэтому никогда не переедут в поселки без дорог, газа, освещения и транспортного сообщения с городом.

"Да, последнее время появляются покупатели, которые из-за введенного режима самоизоляции и пандемии стали интересоваться рынком домов и участков. Горожане задумываются: а нужно ли жить в многоэтажке дальше? Безопасно ли это? Однако они рассматривают для переезда только поселки с удобствами и хорошей инфраструктурой", – говорит Кочетов.

Утопия или реальность?

Многие "переселенцы" из многоквартирного фонда, у которых не хватит средств на покупку готового частного дома, будут рассматривать варианты строительства с помощью сельской ипотеки, уверен Константин Никитеев.

По условиям программы "Комплексное развитие сельских территорий", которая заработала в 2020 году, кредит на строительство банки предлагают под 2,7-3% годовых. До ее появления они неохотно выдавали деньги на возведение частного дома. Новая программа может стать толчком для развития всего рынка.

"Малоэтажное строительство – непонятный продукт для банков. Стоимость двух одинаковых по площади коттеджей может отличаться на 2-3 млн, ведь каждый строит из тех материалов, которые ему по карману. Банкам нужно типовое строительство. Новая программа может подтолкнуть рынок к развитию: в пригороде Барнаула много земли под освоение, и она пока не использована. Если появятся дороги, коммуникации, то благодаря сельской ипотеке здесь могут возникнуть новые коттеджные поселки", – говорит риелтор.

По его мнению, в таких поселках жители могут не только самоизолироваться, но и вести прибыльный бизнес.

 "Хорошо, если будет развиваться не только домостроение, но и приусадебное домохозяйство. Есть технологии, которые позволяют в небольшой теплице выращивать продукцию для продажи и поставлять ее в магазины. Если будет небольшой дом и производство, не мешающее соседям, возможно, это тоже даст импульс для развития рынка малоэтажки", – считает Никитеев.

Автор:
Алёна Жукова журналист (7-385-2) 59-44-66

Комментарии

14.04.2020 07:12
- гость -

У жены родственник поселился на горе. Проблема со школой и садиком. Возит детей в школу и садик в другой район.

14.04.2020 07:32
CALIBR

Навеяло :

Васюкинские шахматисты внимали Остапу с сыновьей любовью. Остапа несло. Он почувствовал прилив новых сил и шахматных идей.
— Вы не поверите, говорил он, как далеко двинулась шахматная мысль. ... Поэтому я говорю: в Васюках надо устроить международный шахматный турнир!
— Как? Закричали все.
— Вполне реальная вещь, ответил гроссмейстер, мои личные связи и ваша самодеятельность — вот все необходимое и достаточное для организации международного Васюкинского турнира. ... Нью-Москва становится элегантнейшим центром Европы, а скоро и всего мира.!
— Всего мира!? — застонали оглушенные васюкинцы.
— Да!

14.04.2020 07:55
Пионер

А потом то света нет в поселке, то воды, то дорог, то школ с садиками. У риелторов горит походу - продать ничего не могут.

14.04.2020 08:04
- гость -

14.04.2020 07:32
CALIBR

))))

14.04.2020 08:40
- гость -

С корона вирусом все что можно было уже прописали: Ипотека растет, жилье дорожает, через неделю жилье дешевеет, тут вот народ пищит и лезет на землю....Эксперты наши те еще, им немного и до английских ученных не далеко. Количество оргазмов от следующих факторов.....

14.04.2020 08:43
- гость -

"Есть технологии, которые позволяют в небольшой теплице выращивать продукцию для продажи и поставлять ее в магазины."

Он со сферой торговли продуктами хоть немного знаком? Какой магазин сегодня возьмёт продукцию без сертификатов?

14.04.2020 08:47
- гость -

рядом с которым возникнут типовые коттеджные поселки, где жители будут выращивать овощи и фрукты на продажу.

бгггг
ох уж эти сказочки, ох уж эти сказочники (с)

14.04.2020 08:51
- гость -

Уже побежали.

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