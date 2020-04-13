В Барнауле показали госпиталь для больных коронавирусом детей. Фото

Фото: www.instagram.com/minzdravalt/

Инфекционный госпиталь для больных коронавирусом детей подготовили в Барнауле на базе Центра охраны материнства и детства Алтайского края. Его фотографии пресс-служба регионального Минздрава в своем аккаунте в Instagram.

Если число несовершеннолетних пациентов достигнет пяти, инфекционный госпиталь готовы развернуть в отдельно стоящем здании по адресу ул. Попова, 31.

Оно рассчитано на 108 коек, в том числе 15 – в реанимации, 16 – в палатах интенсивной терапии, 6 – в боксах. Они обеспечены 15 аппаратами искусственной вентиляции легких. Кроме того, имеются кислородные концентраторы.

"При необходимости центр располагает еще 42 аппаратами ИВЛ для развертывания дополнительных реанимационных мест, — уточнили в краевом Минздраве. — Для госпиталя также дополнительно закуплены кислородоконцентраторы и рециркуляторы".

При подозрении на коронавирус пациентов будут держать в боксах. При подтверждении их переведут в основное отделение, где оборудованы палаты "мать и дитя" и 2-х местные палаты. Дети до 7 лет будут находиться с родителем или представителем родителя, если у него подтвержден диагноз COVID-19.

Напомним, в Алтайском крае коронавирус выявили у троих детей. Они проходят лечение в барнаульской городской больнице №11. Их состояние оценивается как удовлетворительное.