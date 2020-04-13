В Барнауле показали госпиталь для больных коронавирусом детей. Фото

Фото: www.instagram.com/minzdravalt/
Инфекционный госпиталь для больных коронавирусом детей подготовили в Барнауле на базе Центра охраны материнства и детства Алтайского края. Его фотографии пресс-служба регионального Минздрава в своем аккаунте в Instagram.
Если число несовершеннолетних пациентов достигнет пяти, инфекционный госпиталь готовы развернуть в отдельно стоящем здании по адресу ул. Попова, 31.
Оно рассчитано на 108 коек, в том числе 15 – в реанимации, 16 – в палатах интенсивной терапии, 6 – в боксах. Они обеспечены 15 аппаратами искусственной вентиляции легких. Кроме того, имеются кислородные концентраторы.
"При необходимости центр располагает еще 42 аппаратами ИВЛ для развертывания дополнительных реанимационных мест, — уточнили в краевом Минздраве. — Для госпиталя также дополнительно закуплены кислородоконцентраторы и рециркуляторы".
При подозрении на коронавирус пациентов будут держать в боксах. При подтверждении их переведут в основное отделение, где оборудованы палаты "мать и дитя" и 2-х местные палаты. Дети до 7 лет будут находиться с родителем или представителем родителя, если у него подтвержден диагноз COVID-19.
Напомним, в Алтайском крае коронавирус выявили у троих детей. Они проходят лечение в барнаульской городской больнице №11. Их состояние оценивается как удовлетворительное.
Комментарии
Убого.... Очень даже. Как же они работают там бедные.
Учитывая, что для фото выбираются лучгие места...страшно представить, что в НЕПОКАЗАТЕЛЬНЫХ палатах творится.
Кстати тараканы являются переносчиками заразы? Проверяли? А то там чистая и грязная зоны сольются ) ) ) )
Догадался же кто-то в свое время сделать в детской больнице такую стремную плитку.
Смотрится как грязная.
Разруха полнейшая, это еще наверное и фотки выбрали получше.
Оптимизировали всё, молодцы управленцы. гореть вам в аду!
Ужасное зрелище. Обшарпанные стены. Пол - плитка/линолеум не выдерживает никакой критики. Это то, что на фото. Представляю, в каком состоянии санузлы и прочие помещения. Страшно представить как там будут находиться бедные детишки...
Сидите дома, если есть такая возможность! Не дай Бог вашему ребенку попасть в такие условия. Помните, что вы с ним вряд ли сможете там находиться! Сами поедите во взрослую.
Хоть что-то. Здоровья детям.
А где этот главврач, который довёл больничку до такого плачевного состояния? И кто из руководства Минздрава принял ее в таком виде для развертывания коронавирусного госпиталя? У кого хватит совести начать размещение там больных детей?
Я конечно дико извиняюсь, но озвучьте пожалуйста, а кто там будет работать??? Может быть сам министр Попов, последовав примеру своего коллеги из другого региона, пойдёт? Или Вахлова? Может быть Белоцкая? Полная профанация. Провал...
Позор!!! В тюрьмах и армии условия по-моему лучше! Самое справедливое было бы, изолировать в этом годющнике чинушь всех уровней, а не детей.
13.04.2020 19:33
,,,,
Заметно, что в армии вы не служили.
15 лет по контракту.
Показали они. Лучше бы не показывали. Рискуют прогреметь на всю страну такой «красотой»! Позор да и только!
Заметно, что в тюрьме вы не сидели
Кошмар, разодранный линолеум, ужос , какая нищета и убогость, и это всё для детей. Но парад 9 мая во время пандемии провести обязательно надо, да и войнушку в Сирии надо продолжать.
Заметно, что в ссср вы в больничках не лежали.
13.04.2020 19:44
- гость -
Кстати, это и есть типичный советский дизайн.
Кстати, это есть пример типичного Российского разгильдяйства и чиновничьего беспредела
Вот именно, линолеум как положили в 1980-м, так он и лежит. И хоть бы хны! А ещё ругают Советский Союз!
Плитка в операционных и реанимопалатах мраморная ,а значит природно - бактерицидная
Пусть будет лучше старая мраморная плитка , чем новая пластиковая . А вот старый линолеум и сантехника это позор , особенно глядя на квартиры и коттеджи чинуш от медицины и руководства края .