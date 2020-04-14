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Грош цена. Валерий Гачман пытается объяснить суду покупку элеватора за 16 тысяч рублей

, ИА "Амител"
Разбирательство тянется с 2018 года, уже вынесено два противоположных решения

Президент Союза зернопереработчиков Алтая Валерий Гачман на прошлой неделе подал кассационную жалобу по делу Коротоякского элеватора. Предприниматель добивается признания права собственности на одно из крупнейших в регионе зернохранилищ. Ранее он выиграл разбирательство в краевом арбитраже, но уступил при пересмотре дела в апелляционной инстанции в Томске.

Еще в 2018 году Гачман обратился в арбитраж с заявлением к ООО АПК "Грана-Хабары". Истец требовал признать за собой право собственности на Коротоякский элеватор. В качестве главного доказательства был представлен договор купли-продажи ценных бумаг от 2005 года. В итоге арбитраж удовлетворил иск.

Однако суд апелляционной инстанции посчитал, что первоначальное решение подлежит отмене в связи с несоответствием выводов обстоятельствам дела, а также неправильным применением арбитражным судом норм материального права. Подробнее о перипетиях спора – в материале amic.ru.

Рассрочка на 15 лет

По словам бывшего компаньона Гачмана по бизнесу Сергея Маслова, примерно с 2013 года каждый из них стал развивать свое дело самостоятельно. На тот момент времени Гачману и Маслову принадлежало равное количество акций Коротоякского элеватора. Кроме того, за Гачманом оставался Табунский элеватор, а за Масловым – Третьяковский.

Отметим, что из всех трех элеваторов с финансовой точки зрения именно Коротоякский представляет наибольший интерес. Его балансовая стоимость оценивается в несколько сотен миллионов рублей, а годовой оборот предприятия превышает миллиард рублей.

Между тем, согласно документам, представленным в суд летом 2018 года, Гачман отдал за акции элеватора всего 16 427 рублей, что даже по меркам "нулевых" годов выглядит смехотворно. Причем оплата по договору купли-продажи растянулась более чем на 10 лет.

Сергей Маслов изначально полагал, что заявление Валерия Гачмана (о выходе из состава участников ООО "АПК Грана-Хабары" и о выплате доли в уставном капитале общества), датированное 2005 годом, сфальсифицировано.

В качестве доказательства Маслов указал на то, что Гачман участвовал в общих собраниях ООО до 2015 года, в налоговую инспекцию сведений о выходе не подавал. Обращает на себя внимание и тот факт, что об оспариваемой сделке стало известно только в 2018 году. Хотя по документам она прошла еще в 2005-м.

До этого Валерий Гачман никоим образом не выражал своего намерения о выходе из ООО "АПК Граны-Хабары".

Сделка во вред себе

Со стороны юрлица подпись под договором купли-продажи стоит от имени Виталия Марченко, который занимал пост гендиректора ООО АПК "Грана-Хабары" 15 лет назад. Экспертиза показала, что спорные документы имеют признаки искусственного старения. Главный же вывод – подпись от имени Виталия Марченко выполнена другим лицом, говорится в заключении эксперта.

Марченко и в краевом арбитраже, и в суде апелляционной инстанции уверял, что подпись в спорном договоре его, но за годы изменился почерк. Также он утверждал, что ставил в известность соучредителя ООО АПК "Грана-Хабары" Сергея Маслова о том, что продал Гачману акции ЗАО "Коротоякский элеватор".

Между тем Новиков и Маслов пояснили в суде, что они никогда бы не согласились продать эти акции, поскольку данные действия "нарушили бы корпоративный баланс внутри общества".

Однако суд первой инстанции признал сделку действительной, несмотря на сомнительную подпись. Кстати, Валерию Гачману предстоит заплатить свыше 200 тысяч рублей за экспертизу, которую заказывали и оплачивали его оппоненты. Дело в краевом арбитраже рассматривала Анжелика Чайка.

Седьмой арбитражный апелляционный суд в Томске полностью пересмотрел приговор, затратив на это более полугода.

"Судебная коллегия убеждена в том, что составленные Валерием Гачманом документы (спорный договор, заявление о выходе из общества, рассрочки оплаты акций на 15 лет) внешне соответствующие требованиям законодательства, имели фактически цель в обход согласия остальных участников корпорации совершить действия по захвату контроля в ООО. Гачман фактически осуществил многолетнюю схему перераспределения акций общества в свою пользу", – сказано в определении.Пока трудно сказать, когда Арбитражный суд Западно-Сибирского округа в Тюмени сможет приступить к этому делу. Из-за ограничений в связи с распространением коронавируса даты всех процессов вынужденно смещаются. При самом благоприятном развитии событий решение будет вынесено летом.

Стоит отметить, что еще в апреле прошлого года стало известно, что АО "Коротоякский элеватор" заявило о своем намерении выйти из состава Союза зернопереработчиков Алтайского края (СЗА). Такое решение вызвано действиями президента союза Валерия Гачмана.

Поводом для демарша стал тот самый судебный спор, который тянулся с августа 2018 года. К слову, полномочия Гачмана на посту президента СЗА истекают в 2022 году. Демарш со стороны Коротоякского элеватора может стать примером еще для нескольких членов Союза. Всего в СЗА входит 14 организаций, десять из них так или иначе аффилированы со структурами Гачмана. К числу независимых относился Коротоякский элеватор.

Дежавю

Показательно, что история с Коротоякским элеватором – далеко не первый эпизод, связанный с попыткой рейдерского захвата экономически привлекательного актива со стороны нынешнего президента Союза зернопереработчиков Алтая. Так по крайне мере утверждает его бывший партнер Сергей Маслов.

Несколько лет назад аналогичная схема была применена к Сибирскому научно-исследовательскому институту сыроделия. Тогда НИИ выиграл судебный спор. В 2011 году на здание площадью более 3 тысяч кв. м, которое институт строил в Барнауле в течение 20 лет, предъявила права фирма "Ремесло". Ее учредителями являлись топ-менеджеры компании "Грана". На руках у новоявленных собственников был договор купли-продажи объекта и свидетельство о госрегистрации. Руководство института усомнилось в законности этой сделки.

В феврале 2012 года Арбитражный суд Алтайского края вынес решение в пользу института сыроделия. Седьмой арбитражный апелляционный суд в Томске его отменил. Однако кассационная инстанция в Тюмени поддержала решение суда первой инстанции.

Автор:
Артем Кузнецов корреспондент 89231654024

Комментарии

14.04.2020 08:43
- гость -

какая исконно русская фамилия....Талант

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