Самоизоляция не помеха. Беременные женщины на Алтае получают необходимую медпомощь

Беременные женщины в Алтайском крае продолжают получать необходимую плановую медицинскую помощь. Об этом amic.ru сообщили в пресс-службе регионального Минздрава. Врачи продолжают консультировать пациенток, правда, очные консультации теперь проводятся реже, чем обычно.

"Все врачи знают своих беременных пациенток и связываются с ними, чтобы отследить их состояние. Также мы просим женщин самим обращаться за консультацией. В целях безопасности из-за пандемии коронавируса очный прием сокращен, но врачи консультируют пациенток дистанционно. При необходимости ведется и очный осмотр", – сообщили в Минздраве.

Также в ведомстве отмечают, что все необходимые скрининги и обследования беременные пациентки также проходят.

Кроме того, врачи-педиатры и медсестры ведут и патронаж детей в возрасте до года, сообщили в Министерстве здравоохранения.

В Алтайском крае в связи с угрозой распространения коронавируса приостановили оказание плановой медицинской помощи. Причем и в частных, и в государственных клиниках. В данный момент в Алтайском крае врачи принимают только экстренных больных или с подозрением на COVID-19.