Протоиерей Смирнов дал россиянам наказ собирать милостыню "горсточками крупы"

Глава патриаршей комиссии по делам семьи Димитрий Смирнов дал россиянам наказ собирать "горсточки крупы" в виде милостыни. По его словам, финансовые проблемы соотечественников являются надуманными. Об этом сообщает Lenta.ru со ссылкой на телеэфир "Беседы с батюшкой" на телеканале "Союз".

Программа вышла в эфир еще 5 апреля, однако в СМИ фраза попала только сейчас. Сам протоиерей объяснил, что "не надо искать трагедию там, где ее нет". По его мнению, люди на самом деле живут неплохо, несмотря на небольшую зарплату.

Смирнов отметил, что выходить из дома сейчас можно только в магазин и в аптеку, однако сам он не знает, можно ли при этом просить милостыню.

Как ранее сообщил amic.ru, в самом начале пандемии COVID-19 Димитрий Смирнов призвал россиян не бояться коронавируса. Тогда он заявил, что бояться стоит только "греха и Бога".