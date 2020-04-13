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"Пока держится". Федор Найден остается без операции из-за коронавируса

, ИА "Амител"
Сын охарактеризовал как тяжелое состояние временно отстраненного от должности главы Каменского района
Федор Найден / Фото: 'Каменские известия'

Федор Найден / Фото: "Каменские известия"

Временно отстраненный от должности глава Каменского района Федор Найден нуждается в операции, но не может ее получить из-за режима самоизоляции и угрозы распространения коронавируса.

Об этом рассказал "Политсибру" сын чиновника, депутат АКЗС Алексей Найден. По его словам, отец сейчас находится в тяжелом состоянии, но "пока держится".

"В связи с пандемией коронавирусной инфекции все плановые мероприятия в больницах находятся под запретом. Плановые операции также сейчас запрещены, – пояснил депутат. – Самочувствие Федора Николаевича сейчас оставляет желать лучшего".

Напомним, приговор Федору Найдену был вынесен в ноябре 2019 года. Главу района осудили по статье "Воспрепятствование законной предпринимательской деятельности". Суд назначил фигуранту уголовного дела штраф в размере 300 тысяч рублей. Защита с вердиктом не согласилась и подала апелляцию.

Как ранее писал amic.ru, 24 марта Алтайский краевой суд принял решение отпустить из СИЗО Федора Найдена. Он провел в изоляторе несколько суток.

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Автор:
Роман Кильмяшкин Редактор ленты новостей

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