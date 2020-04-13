"Обстановка меняется". О чем сказал Путин на совещании по коронавирусу

Президент России Владимир Путин проводит по видеосвязи совещание о санитарно-эпидемиологической ситуации в стране в свете борьбы с коронавирусом. Трансляцию ведет телеканал "Россия 24". Выделяем главные тезисы.
Об обстановке
"Мы видим, что обстановка меняется и, к сожалению, не в лучшую сторону".
"Не всегда медицинских средств защиты достаточно".
"Болезнь у пациентов становится тяжелой".
"Ближайшие недели станут определяющими".
"В Москве и целом ряде других регионов врачи работают в режиме крайней напряженности".
"России пока удаётся действовать на упреждение в борьбе с коронавирусом".
"У нас очень много проблем в здравоохранении, хвастаться особо нечем".
"Пик эпидемии не пройден, даже в Москве".
"Создание дополнительных коек идет по плану".
Что нужно делать
"Нам нужен хороший профессиональный прогноз, на период 3, 7, 10 дней".
"Необходимо учитывать все сценарии развития ситуации, даже самые сложные и экстраординарные".
"Вся система здравоохранения должна работать как единый механизм".
"Сейчас необходимо задействовать эффективно все ресурсы".
"Врачи должны быть обеспечены всеми средствами индивидуальной защиты".
"Нужно задействовать средства Минобороны".
"Надо в борьбе с коронавирусом не создавать дополнительных проблем для граждан".
"Есть соответствующий план наращивания производства медпрепаратов для борьбы с коронавирусом, его надо четко выполнять".
О регионах
"Создание дополнительных коек идет по плану, вместе с тем, регионы отстают, это значит, что у них у всех есть запас времени".
"Если что-то будет недоделано, буду считать это преступной халатностью".
"Ситуация в некоторых регионах — результат разгильдяйства, этого не должно быть".
Комментарии
Пандемия шагает по Планете.
Должны,обязаны,необходимо,нужно , плохо,нехватка и прочее - актуальны на пороге эпидемии , сейчас не более как констатация упущенных возможностей.
Надеюсь , Иван Дедов в этот раз не стал льстить Гаранту ?