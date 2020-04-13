"Обстановка меняется". О чем сказал Путин на совещании по коронавирусу

Президент России Владимир Путин проводит по видеосвязи совещание о санитарно-эпидемиологической ситуации в стране в свете борьбы с коронавирусом. Трансляцию ведет телеканал "Россия 24". Выделяем главные тезисы.

Об обстановке

"Мы видим, что обстановка меняется и, к сожалению, не в лучшую сторону".

"Не всегда медицинских средств защиты достаточно".

"Болезнь у пациентов становится тяжелой".

"Ближайшие недели станут определяющими".

"В Москве и целом ряде других регионов врачи работают в режиме крайней напряженности".

"России пока удаётся действовать на упреждение в борьбе с коронавирусом".

"У нас очень много проблем в здравоохранении, хвастаться особо нечем".

"Пик эпидемии не пройден, даже в Москве".

"Создание дополнительных коек идет по плану".

Что нужно делать

"Нам нужен хороший профессиональный прогноз, на период 3, 7, 10 дней".

"Необходимо учитывать все сценарии развития ситуации, даже самые сложные и экстраординарные".

"Вся система здравоохранения должна работать как единый механизм".

"Сейчас необходимо задействовать эффективно все ресурсы".

"Врачи должны быть обеспечены всеми средствами индивидуальной защиты".

"Нужно задействовать средства Минобороны".

"Надо в борьбе с коронавирусом не создавать дополнительных проблем для граждан".

"Есть соответствующий план наращивания производства медпрепаратов для борьбы с коронавирусом, его надо четко выполнять".

О регионах

"Создание дополнительных коек идет по плану, вместе с тем, регионы отстают, это значит, что у них у всех есть запас времени".

"Если что-то будет недоделано, буду считать это преступной халатностью".

"Ситуация в некоторых регионах — результат разгильдяйства, этого не должно быть".