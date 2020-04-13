Кудрин предупредил о том, что число безработных в России вырастет в три раза

Проблемы бизнеса и падение спроса приведут к тому, что к концу 2020 года количество безработных в России может достигнуть восьми миллионов. Об этом телеканалу РБК рассказал председатель Счетной палаты Алексей Кудрин.

"По прогнозам, в период этого кризиса в России с 2,5 млн до 8 млн увеличится число безработных на какое-то время. Возможно, что и до конца года. Потом произойдет перезапуск экономики, рост спроса и потребления, количество безработных станет меньше, возобновит работу малый и средний бизнес", – сказал он.

Кудрин отметил, что спрос на некоторые услуги исчез практически полностью. Под удар попали рестораны, развлечения и спорт. Подобный кризис испытывают и другие страны, в том числе США. Еженедельно в Штатах увольняют по 700 тысяч человек. В России сейчас около 30% работников отправлены в неоплачиваемые отпуска, однако если ситуация не улучшится, их могут уволить.