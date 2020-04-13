Голикова: регионы отстают от Москвы на 3-4 недели по коронавирусу

Вице-премьер РФ Татьяна Голикова на совещании с президентом РФ Владимиром Путиным предупредила о том, что через три-четыре недели ситуация в регионах может стать как в Москве. Мероприятие транслировал канал "Россия 24".
"На три-четыре недели отстают другие регионы страны, – заявила Голикова. – В этой связи очень важно, с одной стороны, подготовить систему здравоохранения и соответствующие койки. А время именно для этого у регионов есть".
Она призвала "предпринять очень жесткие усилия", чтобы не допустить массового заражения населения.
Как ранее писал amic.ru, всего в России 18328 заболевших, большинство из них – в Москве (11513). Почти 1,5 тысячи человек уже вылечились, 148 – умерли.
Комментарии
Очень вовремя сказано.
Ситуация с распространением коронавируса в России больше не идет по оптимистическому сценарию. Все оказалось гораздо ближе к прогнозам пессимистичным: количество зараженных в стране будет увеличиваться, число смертей - расти, а ограничительные меры - продлеваться. Как заявила директор института экономики здравоохранения ВШЭ Лариса Попович, "достаточно хорошо работали социальные меры дистанцирования и ограничений, и мы действительно с 26 числа пошли по чуть более позитивной динамике, но в последнее время она пошла, к сожалению, уже не по оптимистической траектории".
Эксперт отметила, что от увеличения количества зараженных коронавирусом с тысячи до десяти тысяч человек в США ушло шесть дней, в Германии, Италии и Испании - восемь дней, в Австрии - 15 дней, а в России - 12 дней. "Но страшно то, что от десятитысячного до стотысячного (пациента) прошли уже пять стран, и эта дистанция в этих странах проходит в среднем 15-18 дней", - пояснила Попович.
По ее словам, бороться с распространением инфекции мешает безответственность граждан, в частности, молодых людей, которые ошибочно считают, что они вне группы риска. Но заболевают все, и несмотря на то, что многие выздоравливают, еще неизвестно, насколько тяжелы окажутся осложнения от заболевания COVID-19 - последствия у переболевших могут быть куда серьезнее и тяжелее. "Начинаются физические проблемы, физическая выносливость падает, очень сильно меняются психологические особенности, возникают депрессивные состояния существенно чаще, чем у обычной популяции", - сообщила Попович. (с)
"Эксперт отметила, что от увеличения количества зараженных коронавирусом с тысячи до десяти тысяч человек в США ушло шесть дней, в Германии, Италии и Испании - восемь дней, в Австрии - 15 дней, а в России - 12 дней."
Надо иметь очень большой ум, чтобы сравнивать Россию с 9-миллионной Австрией и делать из этого выводы.