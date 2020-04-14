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Каши мало ел. В Перми грабитель-неудачник не смог вырвать сумку из рук пенсионерки

, ИА "Амител"
От полиции он тоже далеко не убежал
Фото: citetraffic.ru

Фото: citetraffic.ru

В центре Перми молодой грабитель напал на женщину, но не смог вырвать сумку у нее из рук. На помощь 58-летней жертве хулигана пришли случайные прохожие. 

Момент нападения попал на камеры видеонаблюдения. После неудачного налета преступник попытался скрыться, но был задержан прибывшими на место сотрудниками ДПС.

 "В ходе проверки стражи порядка установили личность подозреваемого. Им оказался неработающий, ранее судимый за разбойное нападение местный житель 1995 года рождения", – рассказали полицейские. 

Врачи скорой помощи помогли потерпевшей, после чего увезли ее в больницу. Предполагается, что ранее задержанный уже совершал подобные преступления, пишет портал 59.ru.

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Автор:
Илья Звягинцев корреспондент 89835435661

Комментарии

14.04.2020 07:41
CALIBR

Три книги обошли стороной незадачливого грабителя:
- УК РФ
-"Идиот"
-"Преступление и наказание" .
Имел шанс стать человеком,а стал рецидивистом.

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