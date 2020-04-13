О салонах красоты и абортах. Брифинг Минздрава и Роспотребнадзора Алтайского края

Министр здравоохранения Алтайского края Дмитрий Попов и заместитель руководителя регионального Роспотребнадзора Ульяна Калинина в ходе совместной онлайн-конференции 13 апреля ответили на вопросы журналистов.
Основные тезисы:
- Один человек с COVID-19 в Алтайском крае по-прежнему находится в тяжелом состоянии, у пяти пациентов состояние средней тяжести, у остальных заболевание протекает в легкой форме.
- Салоны красоты в Алтайском крае в ближайшее время не откроются.
- В Барнауле уже на следующей неделе можно будет сдать платный тест на коронавирус.
- Доплаты за работу с зараженными COVID-19 получат более 100 алтайских медиков.
- Плановые осмотры в больницах запрещены, чтобы не произошла вспышка инфекции.
- Аборты никто не запрещал. Их по-прежнему проводят.
- В Бийск отправили студентов-медиков, чтобы они помогали местным врачам.
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