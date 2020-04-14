"Осталась 31 тысяча". Рыбин и Сенчукова продают имущество из-за нищеты

Виктор Рыбин и Наталья Сенчукова вынуждены продавать свое имущество, чтобы не остаться без денег. На счету семейной пары остались последние сбережения – 31 тысяча рублей.

Шесть лет назад врачи нашли у артистов рак кожи. Сначала недуг обнаружили на ноге у Натальи, а через полгода – на лице у Виктора. Супруги перенесли по 13 сеансов лучевой терапии, которые прошли успешно, но из-за карантина на семью свалилась новая беда. В эфире передачи "Звезды сошлись" они рассказали, что не имеют работы, и из-за того, что весь мир закрылся на время пандемии коронавируса, пара осталась без денег.

"Заработки исчезли. У нас с Натальей осталась 31 тысяча рублей, все!" – посетовал Виктор.

Он добавил, что в активе у семьи есть два предприятия, но оба убыточные. Сейчас, чтобы остаться на плаву, Виктор и Наталья продают здание недостроенного детского спортивного комплекса, переоборудованного под торговый центр. Его строительство началось 15 лет назад. Родственник Сенчуковой взял кредит, чтобы закончить работы, однако в 2014 году мужчина потерял все и теперь живет с семьей в съемной квартире.

При продаже помещения артисты рассчитывают получить 129 млн рублей, а пока ежемесячно платят за недострой, потому что земля для него была взята в аренду на 49 лет.