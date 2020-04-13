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Пожар в Чернобыльской зоне подходит к хранилищам радиоактивных отходов

, ИА "Амител"
Лес рядом с Припятью горит уже около 10 дней
Фото: facebook.com/yaroslav.chernobyltour

Фото: facebook.com/yaroslav.chernobyltour

Крупный лесной пожар в Чернобыльской зоне отчуждения приближается к хранилищам радиоактивных отходов, рассказал член общественного совета при Госагентстве Украины по вопросам управления зоной отчуждения Ярослав Емельяненко.

"Ситуация критическая. Зона горит, – написал Емельяненко в своем аккаунте в Facebook. – Местные власти сообщают, что все под контролем, но на самом деле огонь стремительно захватывает новые территории".

По его словам, огонь уже в Припяти и подошел очень близко к хранилищам "Подлесный", где лежат наиболее активные радиационные отходы.

"Чернобыльские пожары уже десятый день тушат, а пожар, несмотря на работу спасателей, свободно переносится ветром, но сейчас добрался до города Припяти и самых смертоносных объектов зоны отчуждения", – констатировал Емельяненко.

Он подчеркнул, что намерен донести эту информацию до верхних уровней властей, включая администрацию президента Украины Владимира Зеленского.

Общественник призвал своих знакомых максимально распространить информацию, чтобы все знали, что происходит.

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Автор:
Роман Кильмяшкин Редактор ленты новостей

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