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Травлю зараженных COVID-19 барнаульцев оценивают лингвисты

, ИА "Амител"
Против агрессивно настроенных людей могут возбудить уголовные дела
Фото: om-saratov.ru

Фото: om-saratov.ru

Лингвисты занялись оценкой комментариев к постам о жительнице Барнаула и ее муже, которые первыми в Алтайском крае заразились коронавирусом, сообщает "Интерфакс".

"Материалы, связанные с травлей жительницы Барнаула, поступили в ФСБ на прошлой неделе, – уточнил сотрудник ведомства. – Сейчас по ним проводится лингвистическая экспертиза".

УФСБ России по Алтайскому краю и Генпрокуратура усмотрели в высказываниях особо агрессивно настроенных людей признаки экстремизма. В частности, речь идет о призывах к расправе.

По результатам проверки будет решен вопрос о целесообразности возбуждения уголовного дела по ч. 2 ст. 280 УК РФ ("Публичные призывы к экстремистской деятельности"). Санкции статьи предусматривают до пяти лет лишения свободы.

Как ранее писал amic.ru, травля началась в одной из групп в соцсети "ВКонтакте", где опубликовали новость о втором зараженном коронавирусом барнаульце. В комментариях под записью некоторые пользователи крайне негативно высказывались в адрес инфицированной семейной пары и потребовали расправы.

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Автор:
Роман Кильмяшкин Редактор ленты новостей

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