Жители регионов из-за падения курса рубля и пандемии коронавируса начали массово скупать квартиры в Петербурге. Об этом изданию Farpost сообщили в группе компаний "Метражи".
По словам риелторов, в основном покупатели рассматривают варианты в центре города или исторические районы. Например, увеличился спрос на студии.
Чаще всего жильем в Санкт-Петербурге интересуются москвичи. Количество запросов от столичных покупателей составляет 40,5% от общего числа. На второй и третьей позициях оказались жители Смоленска и Благовещенска – оба по 4,8%.
Также в первой десятке расположились Новосибирск, Омск, Северск и Барнаул. Суммарно на эти города приходится 14,4% запросов.
Как уже писал amic.ru, ранее стало известно, что в Алтайском крае начали массово продавать на торгах имущество должников. В том числе и элитное жилье. Так, например, квартиру на Змеиногорском тракте можно купить за 6,16 млн рублей.
Комментарии
"Жители регионов из-за падения курса рубля"
А плачемся, что депрессивный регион! Что если ещё неделя самоизоляциии, то с голоду помрём!
Барнаульцы начали скупать жилье в центре Санкт-Петербурга
Это потому что без работы сидят, денег нет
Интересно, как они сделки оформляют, электронной подписью? А квартиры смотрят по фоткам
харе свистеть!!!!!!
маасквичи и Питерцы покупают дома на Алтае в деревнях для престарелых родителей. вот это правда. Только идиот сейчас полезет в мегаполис.
ага прям всю Петроградку Крестовский Остров и Ваську скупили,
как не позвоню -
-взяли задаток от жителей Барнаула,но если вы пару миллионов накинете сверху мы вернем задаток барнаульцам
харе свистеть!
не масквичи, а понаехавшие, себя устроили, теперь родителей.
похвально
так же по питерским квартирам.
у кого есть деньги - детям покупают.
месным это не понять
Сейчас работы нет, денег нет, а кредиты, налоги, аренду платить надо, самое время квартиры брать, себе, детям, внукам
"Спасаясь от вируса, можно умереть с голоду"
Барнаульцы начали скупать жилье в центре Санкт-Петербурга
Это они с голоду
Это про владельцев бизнеса... который загибается.
Все народное и и принадлежит людям. Народ в стороне.
поближе к местам эвакуации в Европу.
14.04.2020 13:20
коньфуций
В твою Европу сейчас палкой никого не загонишь.
Барнаульцы от голода покупают комфортное жилье в центре Москвы и Питера) так вот и живём весело