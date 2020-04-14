Барнаульцы начали скупать жилье в центре Санкт-Петербурга

Жители регионов из-за падения курса рубля и пандемии коронавируса начали массово скупать квартиры в Петербурге. Об этом изданию Farpost сообщили в группе компаний "Метражи".

По словам риелторов, в основном покупатели рассматривают варианты в центре города или исторические районы. Например, увеличился спрос на студии.

Чаще всего жильем в Санкт-Петербурге интересуются москвичи. Количество запросов от столичных покупателей составляет 40,5% от общего числа. На второй и третьей позициях оказались жители Смоленска и Благовещенска – оба по 4,8%.

Также в первой десятке расположились Новосибирск, Омск, Северск и Барнаул. Суммарно на эти города приходится 14,4% запросов.

Как уже писал amic.ru, ранее стало известно, что в Алтайском крае начали массово продавать на торгах имущество должников. В том числе и элитное жилье. Так, например, квартиру на Змеиногорском тракте можно купить за 6,16 млн рублей.