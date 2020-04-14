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Барнаульцы начали скупать жилье в центре Санкт-Петербурга

, ИА "Амител"
Спрос на квартиры в Северной столице резко вырос
Фото: Eip.ru

Фото: Eip.ru

Жители регионов из-за падения курса рубля и пандемии коронавируса начали массово скупать квартиры в Петербурге. Об этом изданию Farpost сообщили в группе компаний "Метражи".

По словам риелторов, в основном покупатели рассматривают варианты в центре города или исторические районы. Например, увеличился спрос на студии.

Чаще всего жильем в Санкт-Петербурге интересуются москвичи. Количество запросов от столичных покупателей составляет 40,5% от общего числа. На второй и третьей позициях оказались жители Смоленска и Благовещенска – оба по 4,8%.

Также в первой десятке расположились Новосибирск, Омск, Северск и Барнаул. Суммарно на эти города приходится 14,4% запросов.

Как уже писал amic.ru, ранее стало известно, что в Алтайском крае начали массово продавать на торгах имущество должников. В том числе и элитное жилье. Так, например, квартиру на Змеиногорском тракте можно купить за 6,16 млн рублей.

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Автор:
Никита Иванников Редактор новостей

Комментарии

14.04.2020 09:48
- гость -

"Жители регионов из-за падения курса рубля"

А плачемся, что депрессивный регион! Что если ещё неделя самоизоляциии, то с голоду помрём!

14.04.2020 09:51
гость

Барнаульцы начали скупать жилье в центре Санкт-Петербурга

Это потому что без работы сидят, денег нет

14.04.2020 09:58
гость

Интересно, как они сделки оформляют, электронной подписью? А квартиры смотрят по фоткам

14.04.2020 10:23
гость

харе свистеть!!!!!!
маасквичи и Питерцы покупают дома на Алтае в деревнях для престарелых родителей. вот это правда. Только идиот сейчас полезет в мегаполис.

14.04.2020 10:28
- гость -

ага прям всю Петроградку Крестовский Остров и Ваську скупили,
как не позвоню -
-взяли задаток от жителей Барнаула,но если вы пару миллионов накинете сверху мы вернем задаток барнаульцам

14.04.2020 10:30
- гость -

харе свистеть!
не масквичи, а понаехавшие, себя устроили, теперь родителей.
похвально

14.04.2020 10:32
- гость -

так же по питерским квартирам.
у кого есть деньги - детям покупают.
месным это не понять

14.04.2020 10:37
гость

Сейчас работы нет, денег нет, а кредиты, налоги, аренду платить надо, самое время квартиры брать, себе, детям, внукам

14.04.2020 10:39
гость

"Спасаясь от вируса, можно умереть с голоду"

Барнаульцы начали скупать жилье в центре Санкт-Петербурга

Это они с голоду

14.04.2020 11:03
гость

Это про владельцев бизнеса... который загибается.

14.04.2020 13:20
коньфуций

Все народное и и принадлежит людям. Народ в стороне.
поближе к местам эвакуации в Европу.

14.04.2020 14:21
- гость -

14.04.2020 13:20
коньфуций

В твою Европу сейчас палкой никого не загонишь.

14.04.2020 14:47
- гость -

Барнаульцы от голода покупают комфортное жилье в центре Москвы и Питера) так вот и живём весело

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