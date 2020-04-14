Эксперты назвали оптимальное питание для самоизолированных россиян

Эксперты Федерального исследовательского центра питания, биотехнологии и безопасности пищи разработали рекомендации по правильному питанию для самоизолированных россиян. Инфографика с примерным рационом опубликована на сайте Роспотребнадзора.

Согласно рекомендациям ученых, на время самоизоляции стоит отдать предпочтение нежирному мясу, рыбе, цельнозерновому хлебу, а также овощам и фруктам, которых в ежедневном рационе должно быть не меньше 400 граммов.

Также специалисты рекомендуют пить не меньше двух литров воды в сутки и разбивать суточный рацион на завтрак, обед и ужин с одним-двумя перекусами в течение дня.

А вот употребление сахара, жиров, мучного, газированных и сокосодержащих напитков, а также колбас и мясных изделий, стоит ограничить, считают эксперты.