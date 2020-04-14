Российские работодатели задумались о снижении зарплат и увольнениях

Больше четверти отечественных работодателей задумались о сокращении зарплат в ближайшие полгода, пишут "Известия" со ссылкой на исследование сервиса по поиску работу hh.ru.

Согласно этим данным, 30% российских компаний намерены сохранить заработные платы на прежнем уровне, 27% работодателей планируют снизить жалования своих сотрудников в ближайшие полгода, а 23% – уже уменьшили.

Также аналитики сообщили о том, что около трети компаний ожидают сокращение. Кроме того, 25% респондентов заявили, что допускают такую возможность, 22% работодателей не собираются это делать, 21% планируют расширять штат сотрудников, а 12% отметили необходимость сокращения.