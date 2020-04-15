Пробег и модель не важны: как беспроблемно оформить автостраховку

Тинькофф-страхование предлагает автомобилистам необычные краткосрочные полисы для движения по России. Дело в том, что стоимость такой защиты обычно зависит от множества параметров: марки и модели машины, ее мощности и пробега, а также опыта и истории водителя. Банк "Тинькофф" дает своим клиентам всегда одинаковую цену на страхование авто. Условие только одно – машина должна быть не старше 15 лет.

Оформить полис можно онлайн. Также специалисты "Тинькофф" разработали удобный калькулятор осаго, в нем можно выставить нужные вам параметры, а система сама рассчитает цену подходящей страховки.

Отметим, что проблем с нехваткой времени тоже быть не должно. "Тинькофф" продает краткосрочные полисы без долгой подготовки, ждать документ неделями не придется. Однако клиентов предупреждают, что с условиями договора нужно внимательно ознакомиться, чтобы четко понять, какие случаи страховые, а какие нет. Если появятся трудности, разобраться в правилах и предложениях помогут менеджеры.

АО "Тинькофф Банк". Лицензия ЦБ РФ № 2673