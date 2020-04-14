Пьющего соседа осудят за гибель двух пенсионерок в Алтайском крае

Следственный комитет завершил разбирательство в отношении 55-летнего жителя Поспелихинского района. Мужчину обвиняют в причинении смерти по неосторожности.

Как установили следователи, жилец многоквартирного дома в состоянии опьянения курил сигарету, не затушил ее и лег спать. В результате начался пожар. От дыма задохнулись две пожилые женщины – хозяйки соседних квартир.

Как сообщает пресс-служба алтайского Следственного комитета, в ходе разбирательства мужчина признал свою вину полностью. Уголовное дело передали в суд.

Ранее amic.ru уже писал, что пожар в Поспелихинском районе произошел днем 4 февраля. Загорелась квартира в трехэтажном кирпичном доме. Тогда сообщалось, что, по предварительной версии, возгорание случилось из-за замыкания проводки.