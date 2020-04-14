ГИБДД временно ограничила сдачу экзаменов на водительские права

В связи с пандемией COVID-19 Госавтоинспекция временно ограничила прием экзаменов на права. Об этом сообщает ТАСС со ссылкой на замглавы ГУОБДД МВД России Олега Понарьина.

По его словам, о полной отмене речи не идет, однако пока экзамен будут принимать в сокращенных группах. Сроки ограничения еще не определены и зависят от ситуации в регионах.

Также Понарьин рассказал об особом порядке обмена прав и регистрации автомобилей. Из-за режима повышенной готовности к водителям, которые вынужденно превысили сроки регистрации, не будут применяться административные меры.

Как ранее сообщил amic.ru, из-за пандемии коронавируса в больницах Алтайского края ввели запрет на плановые осмотры. По мнению министра здравоохранения региона Дмитрия Попова, это поможет избежать вспышек заболеваемости COVID-19.