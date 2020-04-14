Как в зоне отчуждения Чернобыльской АЭС вторую неделю бушуют пожары

Фото: Reuters
Пожары вспыхнули в Киевской области рядом с Чернобыльской АЭС 4 апреля. Огонь уничтожил старые кладбища, болота, Рыжий лес и 12 бывших сел. Сейчас огонь вплотную приблизился к атомной станции, сообщает news.mail.ru.
Украинские правоохранители задержали местного жителя, которого подозревают в причастности к поджогу. Мужчина сжигал мусор, затем остатки тлеющего костра вывез за село и высыпал на сухую траву. Так произошло возгорание сухостоя. Как пишет РИА "Новости", огонь, дошедший до открытого распределительного устройства, потушили. Замглавы МВД Украины Антон Геращенко заявил, что пожар не угрожает складам с ядерными отходами. Однако ситуация остается крайне напряженной.
Комментарии
Хохлы все деньги прокушали, долги платить нечем, земля уже продана.
Как еще привлечь внимание и надоить денег? только ядерной угрозой.
Ничему там особо не угрожает. Везде асфальт и двойной железобетонный каркас.
И вообще, должен Киев беспокоиться, потому что он там рядом.
разве рыжий лес не утилизировали?
14.04.2020 12:18
- гость -
Хохлы все деньги прокушали, долги платить нечем, земля уже продана.
Как еще привлечь внимание и надоить денег? только ядерной угрозой.
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Товарисчи, нас уже Узбекистан перегнали, не то что хохлы по уровню жизни, пока вы тут речи толкали о своем величии , скрепах и поБЕДАХ)) Россия заражена вирусом обнуления.....сроков, денег , жизни и всего прочего... пора готовится в Рай
14.04.2020 12:18
- гость -
Пусть медицинский центр "Клизма" вылечит всё население России от наивности
В Москве на 12,5 млн жителей в наличии 900 карет скорой помощи (государственных), это 1 на 14 тысяч человек
В Киеве с 2,9 млн жителей работают 310 карет скорой помощи, это 1 на 9 тысяч человек и такое же соотношение аналогично между странами
Вот и подумайте, *****. Где лучше здравохранение. и комфортность жизни
14.04.2020 12:49
- гость -
Дыши глубже, киевлянин.