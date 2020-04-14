Как в зоне отчуждения Чернобыльской АЭС вторую неделю бушуют пожары

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Пожары вспыхнули в Киевской области рядом с Чернобыльской АЭС 4 апреля. Огонь уничтожил старые кладбища, болота, Рыжий лес и 12 бывших сел. Сейчас огонь вплотную приблизился к атомной станции, сообщает news.mail.ru.

Украинские правоохранители задержали местного жителя, которого подозревают в причастности к поджогу. Мужчина сжигал мусор, затем остатки тлеющего костра вывез за село и высыпал на сухую траву. Так произошло возгорание сухостоя. Как пишет РИА "Новости", огонь, дошедший до открытого распределительного устройства, потушили. Замглавы МВД Украины Антон Геращенко заявил, что пожар не угрожает складам с ядерными отходами. Однако ситуация остается крайне напряженной.