Число зараженных коронавирусом в мире перевалило за два миллиона

Число случаев заражения коронавирусом в мире превысило два миллиона, свидетельствуют данные американского Университета Джонса Хопкинса.

На утро 14 апреля в мире подтверждено 2 019 320 случаев инфицирования COVID-19. Жертвами заболевания стали более 119,4 тысячи человек. С начала эпидемии коронавирусом переболели 449 тысяч человек.

Добавим, что по состоянию на вечер 13 апреля в мире было зарегистрировано 1,9 миллиона случаев коронавируса. Таким образом, меньше чем за сутки COVID-19 подхватили больше 100 тысяч человек.

По последним данным, в России зафиксировали 18 328 заражений COVID-19 за все время, 148 человек умерло. В Алтайском крае подтверждено 36 случаев заражения.