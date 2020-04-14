За сплетни ответите. Первая заразившаяся COVID в Барнауле рассказала о своей болезни

Вошедшая в историю Барнаула как первая заболевшая коронавирусом Екатерина А. рассказала, что пошла на хитрость, чтобы у нее взяли анализ на COVID-19 и обвинила Минздрав Алтайского края в распространении недостоверной информации. По ее словам, именно это стало одной из причин травли ее семьи со стороны соседей и других барнаульцев. Но самое интересное, как утверждает женщина, в том, что ни она, ни ее супруг не видели результатов анализов, подтверждающих, что они действительно переболели коронавирусом. В интервью "Толку" женщина сообщила, что обратилась к юристу и собирается привлечь органы власти за утечку информации, а также все-таки выяснить, были ли они с мужем заражены опасной инфекцией.
Тест с помощью хитрости
По словам Екатерины, она уехала в Доминикану 29 февраля, когда ни в этой стране, ни в России еще не было зараженных. В Москву вернулась 19 марта, в самолете узнала, что в столице вспышка инфекции и сразу же надела маску. 20 марта женщина прилетела в Барнаул и тут же, как утверждает, обратилась в скорую помощь. Из симптомов у нее было только першение в горле, но решила провериться на всякий случай. Тест проводить ей не стали, сославшись, что нет необходимости. Медики скорой сочли, что, вероятнее всего, у нее обычная ОРВИ. Никто не просил семью соблюдать карантин, говорит Екатерина.
Позже, наслушавшись разной информации о коронавирусе, женщина пошла на хитрость и сообщила врачу, что ей стало хуже. 25 марта у нее взяли анализ, а через три дня – госпитализировали. Причем о результатах анализа ее никто не предупредил.
"В субботу уже в 10 вечера… звонок в домофон: "Скорую вызывали?" Мы ответили, что нет, и дверь не открыли, потому что действительно никого не вызывали. Собрались спать. Через какое-то время опять звонок: "Почему не открываете?" Я говорю: "А с какой стати мы должны открывать?" В итоге мне на мобильный позвонила внештатный эпидемиолог нашего Минздрава Ирина Переладова и сказала, что мы должны поехать в больницу, потому что у меня "сомнительный анализ". Почему нас об этом заранее не предупредили, она так и не ответила", – цитирует сайт слова Екатерины.
Женщина подчеркивает, что все время, как вернулась из Доминиканы, она никуда не выходила из дома и общалась только с мужем.
Травля после сообщения Минздрава
29 марта Екатерине сообщили, что второй тест на COVID-19 оказался положительным, а 30 марта подтвердился анализ у ее мужа. После этого информация о первых зараженных попала в СМИ, а официальный документ Минздрава с персональными данными заболевших оказался в открытом доступе в соцсетях. Семью начали буквально травить: "Нам… пересылали жуткие сообщения с угрозами, сплетни. Чего там только не было: и что нам ОМОН дверь выпиливал, и что сын у меня якобы ходит по Барнаулу и всех заражает, и что мы зажрались от богатства. Последний слух пустила соседка, с которой мы даже никогда не виделись!"
Горожанка опровергает все слухи. Но больше всего ее возмутил официальный документ Минздрава с указанием персональных данных ее и мужа, который кто-то слил в Сеть. Напомним, среди прочего в документе было указано, что женщина не пускала в дом медицинских работников. "Я по этому поводу разговаривала с Ириной Переладовой, она мне заявила, что этот документ фейковый. Но потом СМИ сообщили, что он подлинный", – говорит Екатерина. Она заявляет, что это неправда и что у нее есть доказательства этого – начиная с сигнального листа от скорой, заканчивая записями разговоров с поликлиникой и терапевтом.
Лечение антигистаминными
По словам Екатерины, в больнице с мужем они лежали в закрытой палате. Все это время у них не было никаких симптомов, а в качестве лекарств им давали антигистаминное и муколитик. При этом супругам не показали никаких официальных документов о том, что у них подтвержден коронавирус. Только выписка из стационара. Сейчас супруги собираются выяснить, по чьей вине официальный документ оказался в доступе и кто распускал злостные слухи об их семье.
Напомним, во время пресс-конференции заместитель председателя правительства края Ирина Долгова также сообщила, что по этому поводу идет расследование. Правоохранительные органы сейчас проверяют факты угроз и травли первых зараженных коронавирусом.
Комментарии
Как можно знать,что это соседка,если никогда не виделись. От неё борщём знакомым пахло?
Присели злобные комментаторы? Граждане, в любой ситуации важно оставаться людьми.
В любом случае женщине можно предъявлять обвинение только после установления точного диагноза и нарушения ею карантина.
А был ли мальчик?
так у нас быдло и мракобесы 80%,камнями закидают и сожгут дайте волю.Сам с подобным сталкивался.
И правильно, пусть засудит сетевых истеричек! А то распускают свои поганые языки в сети , как будто у себя на кухне!
Санта Барбара по барнаульски..Болели -не болели,брали анализ-не брали..Только МЗ может дать ответ,а был ли мальчик??
Про травлю и угрозы всё понятно - у нас некоторые людишки это любят, это у некоторых в крови. Но привлечь, навеное, только оф.органы можно попытаться из-за утечки данных, но не факт. Интересно другое: был ли реально коронавирус у вас или это какой-то дикий разводняк?
Все как в сериале ЭПИДЕМИЯ который как раз и рекламировали! Все старо , как этот мир!
Надо начинать наказывать за длинные языки
14.04.2020 11:14
- гость -
В соц.сетях многие отписались. Тоже можно, если не лениво, привлечь.
А еще хорошо бы наказать штрафами в пару сотен тысяч рублей тех уродов, которые пересылают этот весь идиотизм в ватсап.
зачем вообще это все раздувать?
14.04.2020 11:11
- гость -
так у нас быдло и мракобесы 80%,камнями закидают и сожгут дайте волю.Сам с подобным сталкивался.
закон подобия: подобное притягивает подобное
14.04.2020 11:08
- гость -
Присели злобные комментаторы? Граждане, в любой ситуации важно оставаться людьми.
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"недостреленные подранки" мракобесия остались в другой заметке - за 13.04.20 ,23.49.
Надо было инсту и ВКонтакт на каникулы отправить в разы бы паника уменьшилась.
Была официальная информация, что у сотрудников с кем работал её муж подтвердили COVID. Карантин мужем не соблюдался...
Вранье на вранье. Граница с Китаем была закрыта в конце января. Привыкла торговать ядами, а там без вранья никак. Столько людей из-за нее пострадало, а у нее ни ума ни совести.
Типичное поведение шишки, застигнутое с поличным. Сидела она дома! Ага! А кто шарился в Рубцовске, а несколько человек, заразившихся после контакта с ней? Включила дурочку.
Вообще все мутно. Такое ощущение, что всех нас вводят за нос... На всю страну одна лаборатория, которая делает, но не дает результатов анализов?
нужно понимать что раздувают проплаченныые тролли - кому выгодно?- тому, кто платит.
Или больные(без ковычек)- сними сложнее, сами себя больными не признают
"одна лаборатория" ? 100 000 анализов в день?? откуда информация?
А кто-нибудь, реально, вживую держал в руках официальный документ из лаборатории с подтвержденным диагнозом?
То что обратилась к юристу правильно! Главное чтоб к очень хорошему юристу.
А лекарство - мукомолик меня вообще потрясло. Всей душой переживаю за Катеньку.
Удачи ей!
ни в этой стране, ни в России еще не было зараженных. В Москву вернулась 19 марта, в самолете узнала, что в столице вспышка инфекции и сразу же надела маску. 20 марта женщина прилетела в Барнаул и тут же, как утверждает, обратилась в скорую помощь. Из симптомов у нее было только першение в горле,
Как то не состыковывается...
Никто нигде не болел, но как только узнала в самолете, сразу надела маску. Откуда она у нее, с самой что ли возит? А если возит, то зачем, ведь никто не болел.
По прилету сразу горло запершило. Прям так сразу и запершило??? Или уже были другие симптомы?
Складывается ощущение, что кто то лукавит
По словам Екатерины, она уехала в Доминикану 29 февраля, когда ни в этой стране, ни в России еще не было зараженных.
А с её приездом началось?
да развели вас по мякишу с этим вирусом