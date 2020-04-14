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За сплетни ответите. Первая заразившаяся COVID в Барнауле рассказала о своей болезни

, ИА "Амител"
Женщина сообщила, что тестирования на коронавирус добилась хитростью
Коронавирус / Фото: pixabay.com

Коронавирус / Фото: pixabay.com

Вошедшая в историю Барнаула как первая заболевшая коронавирусом Екатерина А. рассказала, что пошла на хитрость, чтобы у нее взяли анализ на COVID-19 и обвинила Минздрав Алтайского края в распространении недостоверной информации. По ее словам, именно это стало одной из причин травли ее семьи со стороны соседей и других барнаульцев. Но самое интересное, как утверждает женщина, в том, что ни она, ни ее супруг не видели результатов анализов, подтверждающих, что они действительно переболели коронавирусом. В интервью "Толку" женщина сообщила, что обратилась к юристу и собирается привлечь органы власти за утечку информации, а также все-таки выяснить, были ли они с мужем заражены опасной инфекцией.

Тест с помощью хитрости

По словам Екатерины, она уехала в Доминикану 29 февраля, когда ни в этой стране, ни в России еще не было зараженных. В Москву вернулась 19 марта, в самолете узнала, что в столице вспышка инфекции и сразу же надела маску. 20 марта женщина прилетела в Барнаул и тут же, как утверждает, обратилась в скорую помощь. Из симптомов у нее было только першение в горле, но решила провериться на всякий случай. Тест проводить ей не стали, сославшись, что нет необходимости. Медики скорой сочли, что, вероятнее всего, у нее обычная ОРВИ. Никто не просил семью соблюдать карантин, говорит Екатерина.

Позже, наслушавшись разной информации о коронавирусе, женщина пошла на хитрость и сообщила врачу, что ей стало хуже. 25 марта у нее взяли анализ, а через три дня – госпитализировали. Причем о результатах анализа ее никто не предупредил.  

"В субботу уже в 10 вечера… звонок в домофон: "Скорую вызывали?" Мы ответили, что нет, и дверь не открыли, потому что действительно никого не вызывали. Собрались спать. Через какое-то время опять звонок: "Почему не открываете?" Я говорю: "А с какой стати мы должны открывать?" В итоге мне на мобильный позвонила внештатный эпидемиолог нашего Минздрава Ирина Переладова и сказала, что мы должны поехать в больницу, потому что у меня "сомнительный анализ". Почему нас об этом заранее не предупредили, она так и не ответила", – цитирует сайт слова Екатерины.

Женщина подчеркивает, что все время, как вернулась из Доминиканы, она никуда не выходила из дома и общалась только с мужем.  

Травля после сообщения Минздрава

29 марта Екатерине сообщили, что второй тест на COVID-19 оказался положительным, а 30 марта подтвердился анализ у ее мужа. После этого информация о первых зараженных попала в СМИ, а официальный документ Минздрава с персональными данными заболевших оказался в открытом доступе в соцсетях. Семью начали буквально травить: "Нам… пересылали жуткие сообщения с угрозами, сплетни. Чего там только не было: и что нам ОМОН дверь выпиливал, и что сын у меня якобы ходит по Барнаулу и всех заражает, и что мы зажрались от богатства. Последний слух пустила соседка, с которой мы даже никогда не виделись!" 

Горожанка опровергает все слухи. Но больше всего ее возмутил официальный документ Минздрава с указанием персональных данных ее и мужа, который кто-то слил в Сеть. Напомним, среди прочего в документе было указано, что женщина не пускала в дом медицинских работников. "Я по этому поводу разговаривала с Ириной Переладовой, она мне заявила, что этот документ фейковый. Но потом СМИ сообщили, что он подлинный", – говорит Екатерина. Она заявляет, что это неправда и что у нее есть доказательства этого – начиная с сигнального листа от скорой, заканчивая записями разговоров с поликлиникой и терапевтом.

Лечение антигистаминными

По словам Екатерины, в больнице с мужем они лежали в закрытой палате. Все это время у них не было никаких симптомов, а в качестве лекарств им давали антигистаминное и муколитик. При этом супругам не показали никаких официальных документов о том, что у них подтвержден коронавирус. Только выписка из стационара. Сейчас супруги собираются выяснить, по чьей вине официальный документ оказался в доступе и кто распускал злостные слухи об их семье.

Напомним, во время пресс-конференции заместитель председателя правительства края Ирина Долгова также сообщила, что по этому поводу идет расследование. Правоохранительные органы сейчас проверяют факты угроз и травли первых зараженных коронавирусом.

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Автор:
Елена Лепезина редактор +7 (3852) 59 44 66

Комментарии

14.04.2020 11:06
Гость

Как можно знать,что это соседка,если никогда не виделись. От неё борщём знакомым пахло?

14.04.2020 11:08
- гость -

Присели злобные комментаторы? Граждане, в любой ситуации важно оставаться людьми.

14.04.2020 11:09
- гость -

В любом случае женщине можно предъявлять обвинение только после установления точного диагноза и нарушения ею карантина.

14.04.2020 11:11
- гость -

А был ли мальчик?

14.04.2020 11:11
- гость -

так у нас быдло и мракобесы 80%,камнями закидают и сожгут дайте волю.Сам с подобным сталкивался.

14.04.2020 11:13
- гость -

И правильно, пусть засудит сетевых истеричек! А то распускают свои поганые языки в сети , как будто у себя на кухне!

14.04.2020 11:14
Бабуля

Санта Барбара по барнаульски..Болели -не болели,брали анализ-не брали..Только МЗ может дать ответ,а был ли мальчик??

14.04.2020 11:14
- гость -

Про травлю и угрозы всё понятно - у нас некоторые людишки это любят, это у некоторых в крови. Но привлечь, навеное, только оф.органы можно попытаться из-за утечки данных, но не факт. Интересно другое: был ли реально коронавирус у вас или это какой-то дикий разводняк?

14.04.2020 11:15
гость

Все как в сериале ЭПИДЕМИЯ который как раз и рекламировали! Все старо , как этот мир!

14.04.2020 11:18
- гость -

Надо начинать наказывать за длинные языки

14.04.2020 11:21
- гость -

14.04.2020 11:14
- гость -

В соц.сетях многие отписались. Тоже можно, если не лениво, привлечь.

14.04.2020 11:22
- гость -

А еще хорошо бы наказать штрафами в пару сотен тысяч рублей тех уродов, которые пересылают этот весь идиотизм в ватсап.

14.04.2020 11:22
гость

зачем вообще это все раздувать?

14.04.2020 11:24
- гость -

14.04.2020 11:11
- гость -
так у нас быдло и мракобесы 80%,камнями закидают и сожгут дайте волю.Сам с подобным сталкивался.

закон подобия: подобное притягивает подобное

14.04.2020 11:26
CALIBR

14.04.2020 11:08
- гость -
Присели злобные комментаторы? Граждане, в любой ситуации важно оставаться людьми.
++++++++++++++++
"недостреленные подранки" мракобесия остались в другой заметке - за 13.04.20 ,23.49.

14.04.2020 11:28
Z

Надо было инсту и ВКонтакт на каникулы отправить в разы бы паника уменьшилась.

14.04.2020 11:44
- гость -

Была официальная информация, что у сотрудников с кем работал её муж подтвердили COVID. Карантин мужем не соблюдался...

14.04.2020 11:47
- гость -

Вранье на вранье. Граница с Китаем была закрыта в конце января. Привыкла торговать ядами, а там без вранья никак. Столько людей из-за нее пострадало, а у нее ни ума ни совести.

14.04.2020 11:49
Tip

Типичное поведение шишки, застигнутое с поличным. Сидела она дома! Ага! А кто шарился в Рубцовске, а несколько человек, заразившихся после контакта с ней? Включила дурочку.

14.04.2020 11:51
- гость -

Вообще все мутно. Такое ощущение, что всех нас вводят за нос... На всю страну одна лаборатория, которая делает, но не дает результатов анализов?

14.04.2020 11:51
- гость -

нужно понимать что раздувают проплаченныые тролли - кому выгодно?- тому, кто платит.
Или больные(без ковычек)- сними сложнее, сами себя больными не признают

14.04.2020 11:53
- гость -

"одна лаборатория" ? 100 000 анализов в день?? откуда информация?

14.04.2020 11:55
- гость -

А кто-нибудь, реально, вживую держал в руках официальный документ из лаборатории с подтвержденным диагнозом?

14.04.2020 12:01
Лёха

То что обратилась к юристу правильно! Главное чтоб к очень хорошему юристу.
А лекарство - мукомолик меня вообще потрясло. Всей душой переживаю за Катеньку.
Удачи ей!

14.04.2020 12:04
мимошел

ни в этой стране, ни в России еще не было зараженных. В Москву вернулась 19 марта, в самолете узнала, что в столице вспышка инфекции и сразу же надела маску. 20 марта женщина прилетела в Барнаул и тут же, как утверждает, обратилась в скорую помощь. Из симптомов у нее было только першение в горле,

Как то не состыковывается...
Никто нигде не болел, но как только узнала в самолете, сразу надела маску. Откуда она у нее, с самой что ли возит? А если возит, то зачем, ведь никто не болел.
По прилету сразу горло запершило. Прям так сразу и запершило??? Или уже были другие симптомы?

Складывается ощущение, что кто то лукавит

14.04.2020 12:08
- гость -

По словам Екатерины, она уехала в Доминикану 29 февраля, когда ни в этой стране, ни в России еще не было зараженных.

А с её приездом началось?

14.04.2020 12:09
petuh_s_dokuchaevo_instagram

да развели вас по мякишу с этим вирусом

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