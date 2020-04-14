За сплетни ответите. Первая заразившаяся COVID в Барнауле рассказала о своей болезни

Вошедшая в историю Барнаула как первая заболевшая коронавирусом Екатерина А. рассказала, что пошла на хитрость, чтобы у нее взяли анализ на COVID-19 и обвинила Минздрав Алтайского края в распространении недостоверной информации. По ее словам, именно это стало одной из причин травли ее семьи со стороны соседей и других барнаульцев. Но самое интересное, как утверждает женщина, в том, что ни она, ни ее супруг не видели результатов анализов, подтверждающих, что они действительно переболели коронавирусом. В интервью "Толку" женщина сообщила, что обратилась к юристу и собирается привлечь органы власти за утечку информации, а также все-таки выяснить, были ли они с мужем заражены опасной инфекцией.

Тест с помощью хитрости

По словам Екатерины, она уехала в Доминикану 29 февраля, когда ни в этой стране, ни в России еще не было зараженных. В Москву вернулась 19 марта, в самолете узнала, что в столице вспышка инфекции и сразу же надела маску. 20 марта женщина прилетела в Барнаул и тут же, как утверждает, обратилась в скорую помощь. Из симптомов у нее было только першение в горле, но решила провериться на всякий случай. Тест проводить ей не стали, сославшись, что нет необходимости. Медики скорой сочли, что, вероятнее всего, у нее обычная ОРВИ. Никто не просил семью соблюдать карантин, говорит Екатерина.

Позже, наслушавшись разной информации о коронавирусе, женщина пошла на хитрость и сообщила врачу, что ей стало хуже. 25 марта у нее взяли анализ, а через три дня – госпитализировали. Причем о результатах анализа ее никто не предупредил.

"В субботу уже в 10 вечера… звонок в домофон: "Скорую вызывали?" Мы ответили, что нет, и дверь не открыли, потому что действительно никого не вызывали. Собрались спать. Через какое-то время опять звонок: "Почему не открываете?" Я говорю: "А с какой стати мы должны открывать?" В итоге мне на мобильный позвонила внештатный эпидемиолог нашего Минздрава Ирина Переладова и сказала, что мы должны поехать в больницу, потому что у меня "сомнительный анализ". Почему нас об этом заранее не предупредили, она так и не ответила", – цитирует сайт слова Екатерины.

Женщина подчеркивает, что все время, как вернулась из Доминиканы, она никуда не выходила из дома и общалась только с мужем.

Травля после сообщения Минздрава

29 марта Екатерине сообщили, что второй тест на COVID-19 оказался положительным, а 30 марта подтвердился анализ у ее мужа. После этого информация о первых зараженных попала в СМИ, а официальный документ Минздрава с персональными данными заболевших оказался в открытом доступе в соцсетях. Семью начали буквально травить: "Нам… пересылали жуткие сообщения с угрозами, сплетни. Чего там только не было: и что нам ОМОН дверь выпиливал, и что сын у меня якобы ходит по Барнаулу и всех заражает, и что мы зажрались от богатства. Последний слух пустила соседка, с которой мы даже никогда не виделись!"

Горожанка опровергает все слухи. Но больше всего ее возмутил официальный документ Минздрава с указанием персональных данных ее и мужа, который кто-то слил в Сеть. Напомним, среди прочего в документе было указано, что женщина не пускала в дом медицинских работников. "Я по этому поводу разговаривала с Ириной Переладовой, она мне заявила, что этот документ фейковый. Но потом СМИ сообщили, что он подлинный", – говорит Екатерина. Она заявляет, что это неправда и что у нее есть доказательства этого – начиная с сигнального листа от скорой, заканчивая записями разговоров с поликлиникой и терапевтом.

Лечение антигистаминными

По словам Екатерины, в больнице с мужем они лежали в закрытой палате. Все это время у них не было никаких симптомов, а в качестве лекарств им давали антигистаминное и муколитик. При этом супругам не показали никаких официальных документов о том, что у них подтвержден коронавирус. Только выписка из стационара. Сейчас супруги собираются выяснить, по чьей вине официальный документ оказался в доступе и кто распускал злостные слухи об их семье.

Напомним, во время пресс-конференции заместитель председателя правительства края Ирина Долгова также сообщила, что по этому поводу идет расследование. Правоохранительные органы сейчас проверяют факты угроз и травли первых зараженных коронавирусом.