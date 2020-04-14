Школьники Барнаула смогут подготовиться к ЕГЭ бесплатно

До конца апреля можно готовиться к ЕГЭ бесплатно. "МегаФон" запустил онлайн-курсы на собственной образовательной платформе. Школьники могут не только просматривать видеолекции, но и отправлять выполненные задания на проверку. Эксперты будут давать обратную связь, разбирая ошибки.

Сейчас на "МегаФон Образование" выложены уроки для подготовки по математике, русскому языку и обществознанию. Преподаватели рассказывают алгоритмы решения заданий, а также обращают внимание на правильное оформление ответов и заполнение бланков.

На курсах по математике выпускники дополнительно разбирают практические задачи из открытого банка Федерального института педагогических измерений. Это может повысить шансы на успешное прохождение экзамена.

"Дистанционные курсы актуальны сейчас, когда готовиться к экзаменам приходится удаленно. Мы планируем активно развивать это направление, добавлять другие предметы, а также подключать новые форматы. В ближайшее время на платформе появятся занятия в формате вебинаров, которые обеспечат интерактивную связь учеников с преподавателями", – отмечает генеральный директор "МегаЛабс" Андрей Кушнарев.

Новый курс дополнит партнерские и собственные проекты платформы "МегаФон Образование". Студентам и молодым специалистам доступны обучающие программы по направлениям: IT, менеджмент, маркетинг, финансы. На платформе есть и специализированные курсы для узкопрофильных специалистов.

МегаФон — российский оператор цифровых возможностей и трехкратный обладатель награды за "Самую быструю сеть мобильной связи в России" от компании Ookla. Мы построили самую большую сеть LTE/4G из более чем 100 тысяч станций в 83 регионах страны. Услугами компании пользуются 77,6 млн клиентов.