В Барнауле пропал 14-летний подросток

В Барнауле пропал 14-летний местный житель Владимир Горбачев. Его местонахождение неизвестно с 11 апреля, пишет "Инцидент Барнаул".

Приметы: рост 150 сантиметров, среднего телосложения, волосы темного цвета, собранные сзади в хвост, глаза карие. Мальчик был одет в кепку с красной надписью, черную куртку, черные ботинки и серые спортивные штаны.

Всех, кто располагает сведениями о судьбе ребенка, обстоятельствах его исчезновения либо о местонахождении несовершеннолетнего, просят сообщить об этом по телефону 112 или 8 (800) 301-15-28 (ПСО "Артур").