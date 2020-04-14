Алтайские депутаты проведут первую в истории "домашнюю" сессию по видеосвязи

Следующая сессия парламента Алтайского края пройдет, скорее всего, в режиме видеоконференции. Очное заседание пришлось отменить из-за пандемии коронавируса. Главное, что нужно принять депутатам – изменение в краевой бюджет, сообщает пресс-служба АКЗС.

По словам председателя комитета по правовой политике Андрея Осипова, в АКЗС есть два варианта для проведения сессии удаленно, а не в зале заседаний Парламентского центра, как это происходит каждый последний четверг месяца.

Первый вариант – опросное голосование.

"Этот механизм не требует изменения процедурных моментов и носит характер очень близкий к тому, что действует у нас в обычное время", – подчеркнул Осипов.

Он добавил, что как и всегда, законопроект принимается в двух чтениях. Только за или против депутаты будут высказываться не очно, а через опросное голосование. Но все процедуры будут соблюдены: депутаты получат все необходимые документы, фракции и комитеты смогут внести замечания, предложения и поправки.

Второй вариант – видеоконференция. И, по данным amic.ru, именно к этому способу проведения сессии склоняется руководство парламента. По словам Осипова, в АКЗС есть для этого коммуникационная система, каждому депутату создали учетную запись. Участие в такой конференции смогут принять не только народные избранники, но и представители правительства края и других ведомств. Когда именно может пройти первая в истории края "домашняя" сессия, пока не решено. Скорее всего, это будет уже в мае.

Среди главных вопросов, не терпящих отлагательств, – корректировки регионального бюджета, добавил спикер АКЗС Александр Романенко.

Как ранее сообщал amic.ru, в апреле должно было пройти сразу две сессии. 16 апреля депутаты планировали заслушать отчет губернатора Виктора Томенко об итогах прошлого года, а 30 апреля – провести очередное заседание. Но из-за коронавируса сессии перенесли, а большинство народных избранников (которые работают в парламенте на постоянной основе) и часть аппарата перевели на надомную работу. Кстати, как они проводят это время, читайте в материале "День 4. Искал детей. Прятались в шкафу". Рассказы алтайских депутатов о самоизоляции".