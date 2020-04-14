С 15 апреля в Барнауле изменят движение трамваев из-за ремонта путей

Из-за реконструкции трамвайных путей в Барнауле по ул. Попова с 15 апреля изменится движение трамваев № 2 и № 3. Об этом сообщает пресс-служба мэрии краевой столицы.

В период ремонта трамвай № 2 будет поворачивать в третье депо через ул. Малахова и Власихинскую, а трамвай № 3 отправится до ст. Докучаево через ул. Попова.

Ориентировочно работы планируют закончить к 31 мая. Городские власти приносят извинения за причиненные неудобства и просят пассажиров быть внимательными к изменениям в маршрутах трамваев.