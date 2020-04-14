Анализы на коронавирус у контактировавших с первым больным в Бийске отрицательные

Стали известны анализы у контактировавших с первым зараженным коронавирусом пациентом в Бийске, они показали отрицательный результат. Об этом сообщила главный инфекционист Бийска Лариса Фоминская в своем WhatsApp, пишет "Бийский рабочий".

Напомним, о первом зараженном жителе наукограда стало известно в понедельник, 13 апреля. До этого сообщалось, что 5 апреля он прилетел из Москвы в Новосибирск, а оттуда добрался до Бийска на микроавтобусе, чтобы переждать эпидемию у своей бабушки. Однако со временем ему стало плохо и он обратился за помощью к медикам, которые впоследствии диагностировали у него COVID-19.

По последним данным, в России зафиксировали 18,3 тысячи случаев заражения коронавирусом и 148 смертей. В Алтайском крае COVID-19 подтвердили у 36 человек. В мире число инфицированных уже превысило два миллиона.