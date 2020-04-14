Виктора Томенко вновь попросили помочь бизнесу

Председатель "Партии малого бизнеса России" в Алтайском крае Сергей Калиниченко выступил с обращением к губернатору Виктору Томенко.
В письме (есть в распоряжении amic.ru) говорится, что сейчас власть принимает серьезные меры по поддержанию здоровья людей. Однако малый и средний бизнес также в период пандемии коронавируса нуждается в серьезнейшей помощи.
По словам Калиниченко, при текущем развитии событий общество получит новых безработных из числа разорившихся предпринимателей и наемных работников, лишившихся своих мест. Поэтому Калиниченко предлагает программу из 10 пунктов, которую, по его мнению, должен реализовать Томенко.
1. На период с 1 апреля 2020 года и до 31 декабря 2020 года всех субъектов МСП освободить от всех налоговых платежей и сборов.
2. Компенсировать расходы на выплату заработной платы, исходя из среднего заработка полученного участниками МСП в 2019 году, и освободить от всех начислений с нее.
3. Возместить участникам МСП суммы выплаченных ими арендных платежей.
4. Кредитные обязательства, в том числе и по ипотечным кредитам, для субъектов МСП за этот период считать заемщиками исполненными перед кредитными организациями, то есть оплаты в соответствии с графиком платежей выполненными.
5. Для субъектов МСП отменить все таможенные пошлины и сборы, как при экспорте, так и при импорте товаров.
6. Предоставить возможность получения беспроцентного кредита для всех видов деятельности МСП в упрощенном порядке.
7. Снизить оплату ЖКХ на 50% от действующих платежей.
8. Снизить налоги по упрощенной системе с 01.01.2021 г., на период до трех лет, с 6% до 2% для объекта налогообложения "доходы" и с 15% до 5% для объекта налогообложения "доходы минус расходы".
9. По завершению периода пандемии в целях незамедлительного восстановления деятельности предприятий МСП предоставить возможность, в обоснованных объемах, получения беспроцентных кредитов субъектам МСП.
10. В случае продления периода пандемии коронавируса на неопределенный срок, ввести режим ЧС на территории Алтайского края.
Напомним, ранее Владимир Путин, выступая с обращением к нации, объявил апрель нерабочим месяцем. По мнению президента, это поможет в борьбе с распространением COVID-19.
Алтайские предприниматели написали письмо губернатору Виктору Томенко с просьбой разрешить им работать. В ответ на это глава региона выпустил указ, который оговаривал сферы деятельности и условия, при которых бизнес может вновь функционировать. Позже Томенко расширил перечень.
При этом в списке не оказалось представителей бьюти-сферы. Владельцы и работники салонов красоты даже составили петицию с просьбой разрешить им открыться. Однако, как стало известно накануне, 13 апреля, салоны в ближайшие две-три недели не откроются.
Комментарии
А как же показатели?
Виктор Петрович может помочь только добрым словом участия в понимании проблем малого бизнеса и иже с ним,отсрочке налоговых и арендных платежей местного уровня ,но ввиду того,что Край дотационный , а к этому добавилось прекращение поступлений в местный бюджет ,как говорится : "денег нет - держитесь".
При этом не один из пунктов бюджет не выдержит
Бизнес, одной рукой заставляя своих сотрудников уходить в неоплачиваемые отпуска или вынуждая их увольняться, другой - требует от государства новых льгот и послаблений.
Особенно странно в такой ситуации выглядит требование снижения налога на "доходы минус расходы" (sic!) на 3 последующих года.
14.04.2020 11:48
Леня
При этом не один из пунктов бюджет не выдержит
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Люди не понимают , что прежде чем взять из кошелька ,необходимо туда положить.
ничего не треснет у МСП? как вообще совесть позволяет такое просить?
давайте избавим от налогов всех остальных, чем они хуже?
давайте беспроцентные кредиты всем на любые цели сделаем.
льготы 50% по ЖКХ вообще чудесно!
Посмотрите сколько налогов эти МСП платят. У всех левые схемы. Зарплаты у каждого второго в конвертах. Толку от них никакого.
Производственникам помогать надо, а торгашей гнать поганой метлой... пусть разоряются, не жалко
Прям сказка! Не ужели исполнится!
Вот это он губешку размотал на 10 позиций. Давай одним дадим а остальным не дадим. И пусть они там бурлят в своем болоте от негодования. И всем дать нельзя, что делать? Это Калиниченко называется подставить губернатора. Он не Соломон, что бы всех удовлетворить по справедливости.
14.04.2020 11:54
- гость -
Бизнес, одной рукой заставляя своих сотрудников уходить в неоплачиваемые отпуска или вынуждая их увольняться, другой - требует от государства новых льгот и послаблений.
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Разговор идёт о малом бизнесе, ИП - пример.
сюда просится сразу несколько поговорок:
про губу и шифер
про осла и уша
наконец про рукава от жилетки.
сначала прекратите мутить с работниками, будьте до конца честными, потом просите.