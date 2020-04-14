Виктора Томенко вновь попросили помочь бизнесу

Председатель "Партии малого бизнеса России" в Алтайском крае Сергей Калиниченко выступил с обращением к губернатору Виктору Томенко.

В письме (есть в распоряжении amic.ru) говорится, что сейчас власть принимает серьезные меры по поддержанию здоровья людей. Однако малый и средний бизнес также в период пандемии коронавируса нуждается в серьезнейшей помощи.

По словам Калиниченко, при текущем развитии событий общество получит новых безработных из числа разорившихся предпринимателей и наемных работников, лишившихся своих мест. Поэтому Калиниченко предлагает программу из 10 пунктов, которую, по его мнению, должен реализовать Томенко.

1. На период с 1 апреля 2020 года и до 31 декабря 2020 года всех субъектов МСП освободить от всех налоговых платежей и сборов.

2. Компенсировать расходы на выплату заработной платы, исходя из среднего заработка полученного участниками МСП в 2019 году, и освободить от всех начислений с нее.

3. Возместить участникам МСП суммы выплаченных ими арендных платежей.

4. Кредитные обязательства, в том числе и по ипотечным кредитам, для субъектов МСП за этот период считать заемщиками исполненными перед кредитными организациями, то есть оплаты в соответствии с графиком платежей выполненными.

5. Для субъектов МСП отменить все таможенные пошлины и сборы, как при экспорте, так и при импорте товаров.

6. Предоставить возможность получения беспроцентного кредита для всех видов деятельности МСП в упрощенном порядке.

7. Снизить оплату ЖКХ на 50% от действующих платежей.

8. Снизить налоги по упрощенной системе с 01.01.2021 г., на период до трех лет, с 6% до 2% для объекта налогообложения "доходы" и с 15% до 5% для объекта налогообложения "доходы минус расходы".

9. По завершению периода пандемии в целях незамедлительного восстановления деятельности предприятий МСП предоставить возможность, в обоснованных объемах, получения беспроцентных кредитов субъектам МСП.

10. В случае продления периода пандемии коронавируса на неопределенный срок, ввести режим ЧС на территории Алтайского края.

Напомним, ранее Владимир Путин, выступая с обращением к нации, объявил апрель нерабочим месяцем. По мнению президента, это поможет в борьбе с распространением COVID-19.

Алтайские предприниматели написали письмо губернатору Виктору Томенко с просьбой разрешить им работать. В ответ на это глава региона выпустил указ, который оговаривал сферы деятельности и условия, при которых бизнес может вновь функционировать. Позже Томенко расширил перечень.

При этом в списке не оказалось представителей бьюти-сферы. Владельцы и работники салонов красоты даже составили петицию с просьбой разрешить им открыться. Однако, как стало известно накануне, 13 апреля, салоны в ближайшие две-три недели не откроются.