Барнаулец украл солярку на миллион рублей и попался полиции

В Барнауле задержали 38-летнего мужчину, подозреваемого в хищении 35 тысяч литров дизельного топлива на 1,2 миллиона рублей. Об этом сообщает пресс-служба МВД Алтайского края.

Установлено, что бывший работник одного из предприятий, занимающихся грузоперевозками, при увольнении не сдал выданную ему топливную карту. С ее помощью он продолжил заправлять свой автомобиль и другие машины. До задержания сотрудниками уголовного розыска он успел похитить почти 35 тысяч литров дизельного топлива, а общая сумма ущерба составила около 1,2 миллиона рублей.

По факту присвоения имущества в особо крупном размере возбуждено уголовное дело, мужчине грозит до 10 лет тюрьмы со штрафом до миллиона рублей.