Барнаульцы могут вернуться из Таиланда и Индонезии казахстанскими чартерами

Власти Казахстана организуют вывозные рейсы своих туристов из Бангкока и с острова Бали. При этом казахстанская сторона примет на борт и российских туристов из близлежащих регионов: Алтайского края, Республики Алтай и Новосибирской области, сообщает портал Liter.kz.

Рейс из Бангкока запланирован на 14 апреля в 14:30 по местному времени (идентично барнаульскому).

Самолет из Индонезии вылетит из города Денпасар также 14 апреля ориентировочно в 22:30 (21:30 по Барнаулу).

Билет из Таиланда стоит около 500 долларов, с Бали – 400 долларов. Приобрести их можно на официальном сайте авиакомпании SCAT.

При этом вопросы логистики от Усть-Каменогорска до границы с РФ и конечного пункта следования на территории России, а также соблюдения условий карантина россияне должны будут решить самостоятельно.