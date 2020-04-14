Барнаульцы могут вернуться из Таиланда и Индонезии казахстанскими чартерами

Власти Казахстана организуют вывозные рейсы своих туристов из Бангкока и с острова Бали. При этом казахстанская сторона примет на борт и российских туристов из близлежащих регионов: Алтайского края, Республики Алтай и Новосибирской области, сообщает портал Liter.kz.
Рейс из Бангкока запланирован на 14 апреля в 14:30 по местному времени (идентично барнаульскому).
Самолет из Индонезии вылетит из города Денпасар также 14 апреля ориентировочно в 22:30 (21:30 по Барнаулу).
Билет из Таиланда стоит около 500 долларов, с Бали – 400 долларов. Приобрести их можно на официальном сайте авиакомпании SCAT.
При этом вопросы логистики от Усть-Каменогорска до границы с РФ и конечного пункта следования на территории России, а также соблюдения условий карантина россияне должны будут решить самостоятельно.
Комментарии
Шо? Опять?
Автозаки за ними отправить, чтобы никого по пути не перезаражали.
Сердито, но зато безопасно для других.
пусть там остаются
вы их боитесь? закройтесь дома на год, все пройдет
14.04.2020 13:00
Думаешь, врачи будут рады, если еще они развезут здесь заразу?