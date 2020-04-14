Безлимитно и бесплатно: "МегаФон" открыл доступ к популярным сервисам

Компания "МегаФон" для для своих абонентов запустила акцию. До 31 мая 2020 года можно не ограничивать общение с друзьями и близкими в мессенджерах, потому что трафик по вашему тарифному плану учитываться не будет.

В список приложений, которые не расходуют интернет, входят WhatsApp, Viber, eMotion, Facebook Messenger, "ТамТам", Snapchat, Skype, сервисы электронной почты Gmail, "Яндекс.Почта" и Mail.ru.

Также бесплатно можно пользоваться сервисами доставки еды Delivery Club, "Яндекс.Еда", "Сбермаркет", делать покупки на сайтах "Аптека.ру", "Все аптеки", "Здравсити", получать онлайн-консультации врачей на ресурсе "Доктор рядом".

Для тех, кто предпочитает проводить время с пользой, "МегаФон" предоставляет безлимит на ресурсы "Интерактивный Яндекс.Учебник", "Открытое образование", сервис изучения английского языка Skyeng.

Кроме того, абоненты "МегаФона" получают неограниченный доступ к ресурсам "МегаФон ТВ", сервисам "МегаФон Книги" и "МегаФон Пресса". Для детей и взрослых компания предлагает популярные пакеты фильмов и сериалов, более 100 тысяч книг из каталога и 70 периодических изданий.

Подключить опцию можно в приложении "МегаФона" или на странице акции на сайте. Бесплатный доступ будет действовать до 31 мая 2020 года.