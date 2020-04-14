Барнаульскому заводу срочно требуются специалисты для "оборонки"

Завод механических прессов срочно ищет квалифицированных специалистов, пишет пресс-служба мэрии Барнаула.

Так, предприятию нужны токари, фрезеровщики, шлифовщики, термисты, станочники, слесари-ремонтники и другие рабочие. Кроме того, только в списке необходимых кадров насчитывается более 25 рабочих мест для инженеров-технологов, инженеров-конструкторов, механиков и других.

Как пояснила начальник отдела кадров ООО "Завод механических прессов" Татьяна Мочалова, в период ограничительных мер на предприятии увеличились объемы производства по гособоронзаказу, открыт большой цех по производству колесных дисков. В связи с этим на заводе выросла потребность в новых кадрах, всего требуется больше 30 человек. В целях безопасности собеседования проходят удаленно, а руководство рассматривает всех кандидатов.

Отмечается, что предлагаемая зарплата для соискателей составляет в среднем от 25 до 35 тысяч рублей, а по отдельным вакансиям, как, например, токарь – до 50 тысяч. Помимо этого руководство предприятия предоставляет сотрудникам медицинское обслуживание, компенсацию питания, возможность проживания и 50% возмещение стоимости проезда для иногородних жителей.

Добавим, что сведения о свободных рабочих местах предприятия размещены в общероссийской базе вакансий "Работа в России" и на портале по труду и занятости населения Алтайского края. За подробной информацией также можно обращаться непосредственно к работодателю по телефонам: (3852) 77-42-66, +7 961-991-2411.