Ученые: в 70% случаев коронавирусом болеют без симптомов

Сингапурские ученые считают, что почти 70% зараженных COVID-19 не имеют симптомов заболевания, однако распространяют инфекцию. Об этом сообщает газета The Straits Times.

Согласно заявлениям специалиста по инфекционным заболеваниям из Сингапура Лиона Ноэ Нама, от 50% до 70% зараженных коронавирусом не имеют симптомов болезни и в таком состоянии могут находиться до четырех недель. При этом они вполне могут заразить других людей.

Однако у этого есть и плюсы – даже если носитель инфекции не заболеет, то у него может выработаться иммунитет. Но на это могут уйти годы – иммунный ответ вырабатывается далеко не с первого заражения.

Лион Ноэ Нам заметил, что бессимптомные носители вируса являются главной проблемой текущей пандемии. Это приводит к тому, что зараженные не обращаются к врачам и продолжают распространять инфекцию.

Как ранее сообщил amic.ru, на 14 апреля в мире COVID-19 заболели более двух миллионов человек. В России на данный момент зафиксировано 18 328 случаев заражения, 37 из них приходятся на Алтайский край.