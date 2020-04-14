Ученые: в 70% случаев коронавирусом болеют без симптомов

Сингапурские ученые считают, что почти 70% зараженных COVID-19 не имеют симптомов заболевания, однако распространяют инфекцию. Об этом сообщает газета The Straits Times.
Согласно заявлениям специалиста по инфекционным заболеваниям из Сингапура Лиона Ноэ Нама, от 50% до 70% зараженных коронавирусом не имеют симптомов болезни и в таком состоянии могут находиться до четырех недель. При этом они вполне могут заразить других людей.
Однако у этого есть и плюсы – даже если носитель инфекции не заболеет, то у него может выработаться иммунитет. Но на это могут уйти годы – иммунный ответ вырабатывается далеко не с первого заражения.
Лион Ноэ Нам заметил, что бессимптомные носители вируса являются главной проблемой текущей пандемии. Это приводит к тому, что зараженные не обращаются к врачам и продолжают распространять инфекцию.
Как ранее сообщил amic.ru, на 14 апреля в мире COVID-19 заболели более двух миллионов человек. В России на данный момент зафиксировано 18 328 случаев заражения, 37 из них приходятся на Алтайский край.
Комментарии
Даже если и обращаются, тестов на всех не хватает.
когда же уже прекратится весь это бред, все переболеют им, кто то выздоровеет кто то умрет это нормально
Одни бла, Бла. Надоели. От судьбы в квартире не спрячишся.
а если кто то - вы?
Час назад было другое!
На Яндексе.
Около 40% человек из общего числа новых пациентов с коронавирусом COVID-19 не имеют клинических симптомов, заявила глава Роспотребнадзора Анна Попова.
Так 40 или 70 ?????????????????????
Если проследить в новостях динамику роста числа заболевших, то она составляет не менее 15% в день. А если к этому еще добавить тех кого не выявили (от 40 до 70%). И построить прогрессию дней на 60....То получится, что заразятся практически все...
14.04.2020 14:14
откуда она знает, это нужно тестировать всех, а не только заболевших
>когда же уже прекратится весь это бред, все переболеют им, кто то выздоровеет кто то умрет это нормально
Когда переболеют 30-60% населения страны и выработается коллективный иммунитет. Тогда вирус будет медленнее распространяться.