Компания "Трофей", имеющая четыре точки в Барнауле, опровергла информацию СМИ о принудительном увольнении сотрудников. По данным руководства, все ушедшие сделали это добровольно. В будущем после нормализации экономической ситуации не исключено возвращение персонала.

Как рассказала amic.ru управляющая сетью Наталья Кузнецова, у каждого из покинувших компанию сотрудников был свой веский мотив. У кого-то есть дополнительный заработок, кто-то проживает с пожилыми родственниками и опасается за их здоровье. Конечно, никто не отменял и падение продаж, что негативно сказалось на зарплате. Эти факторы в совокупности и подтолкнули людей принять такое решение.

"Трофей" продолжает работать, потому что у нас в продаже есть товары первой необходимости – антисептики, маски, зоотовары. Надеемся на восстановление ситуации. В этом случае, думаю, часть ушедших работников примем обратно. Нам самим жалко, что так происходит. На обучение персонала компания потратила не один год", – рассказывает Наталья Кузнецова.

В настоящее время штат сотрудников компании в Барнауле насчитывает около 60 человек. В городе, согласно справочнику 2ГИС, работает четыре магазина сети "Трофей".

По словам спикера, спад продаж в компании связан с тем, что людям запретили выезд на рыбалку и охоту и порекомендовали придерживаться самоизоляции.

"При этом такой досуг – это идеальный вариант самоизоляции. Ты добираешься до места на личном транспорте и ни с кем не контактируешь. Странно, что выезд на садовые участки разрешен, а ведь многие едут на общественном транспорте, – говорит Наталья Кузнецова. – Для некоторых та же рыбалка – это не просто хобби, а еще и возможность дополнительного питания для всей семьи. Цены сейчас на продукты растут, а люди еще и теряют возможность накормить близких".