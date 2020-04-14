В Новосибирске открыли штаб помощи пожилым людям

В Новосибирске развернут штаб помощи пожилым и маломобильным жителям. Волонтеры закупают и привозят им продукты, лекарства и предметы первой необходимости.

Компания "Балтика", входящая в Carlsberg Group, поддерживает работу штаба. Она помогла закупить для волонтеров две тысячи масок, четыре тысячи пар одноразовых перчаток, дезинфицирующие средства на целый месяц, а также передает подопечным штаба питьевую воду и квас.

"Сейчас социальные волонтеры ежедневно оказывают помощь обратившимся, обслуживая около 100 заявок в день. В данной ситуации крайне важно обеспечить безопасность как волонтеров, так и граждан, которым нужна помощь. Для этого регулярно требуются защитные маски и дезинфицирующие средства", – сказал директор Агентства развития социальной политики мэрии Новосибирска Дмитрий Плоских.

Также новосибирский завод компании "Балтика" доставил 2200 бутылок питьевой воды "Живой ручей" и кваса "Хлебный край" в обсерваторы. Здесь находятся на 14-дневном карантине россияне, которые недавно прилетели из других регионов или из-за рубежа в аэропорт Толмачево.