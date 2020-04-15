300 тысяч под 3%. Где и на какие цели можно получить сельский кредит

Жителям сел стали доступны целевые кредиты по льготной ставке от 3%* годовых. Сумма займа – от 30 тысяч до 300 тысяч рублей. Деньги можно потратить только на капитальный ремонт дома.

Льготный кредит могут получить жители регионов в возрасте от 23 до 65 лет. Займы выдаются на срок от 6 месяцев до 5 лет. Подать заявку можно на сайте Алтайского филиала Россельхозбанка.

"Наша цель – улучшать условия жизни в сельской местности. И ипотека, и потребительский кредит призваны в том числе делать село привлекательным для молодых квалифицированных специалистов", – прокомментировала руководитель Блока розничного бизнеса АО "Россельхозбанк" Светлана Вишнякова.

Как и в случае с льготной сельской ипотекой, Россельхозбанк первым стал выдать льготные потребительские кредиты сельским жителям. Предложение входит в государственную программу "Комплексное развитие сельских территорий", цель которой – до 2025 года повысить уровень и качество жизни сельского населения.

*Минимальная процентная ставка в 3% действует при оформлении личного страхования, в других случаях – рассчитывается индивидуально.