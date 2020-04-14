Полиция Барнаула помогла коллегам из Петербурга задержать телефонного террориста

Барнаульские полицейские помогли правоохранительным органам Санкт-Петербурга задержать мужчину, который угрожал взорвать отделение банка. Подробности сообщает "Мойка 78".

На телефон горячей линии колл-центра банка ВТБ, который находится в Барнауле, позвонил неизвестный, долго ругался, после чего заявил, что как только доберется до отделения банка на улице Долгоозерной в Санкт-Петербурге, то сразу же взорвет здание.

Оператор передал информацию барнаульским полицейским, а те – своим коллегам из Северной столицы. Вскоре стражи порядка задержали звонившего. Им оказался 54-летний петербуржец. Взрывного устройства в самом банке не обнаружили. Решается вопрос о возбуждении уголовного дела.