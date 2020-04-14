Врач назвал места, где риск заразиться коронавирусом выше всего

Составлен рейтинг мест, где высок шанс заразиться COVID-19. Об этом сообщают "Аргументы и факты" со ссылкой на врача-отоларинголога Владимира Зайцева.

Согласно его словам, самый высокий риск заражения COVID-19 присутствует в аптеках. Они опаснее остальных из-за того, что туда "по определению ходят больные люди".

На втором месте оказались магазины. Врач посоветовал посещать их исключительно в масках, как можно меньше касаться поверхностей и отдавать предпочтение уже расфасованным продуктам. После посещения и аптек, и супермаркетов стоит обрабатывать руки антисептиком.

Третье место заняли автозаправки. По мнению Зайцева, топливный пистолет за день используют десятки людей, и он является настоящим рассадником заразы. Врач порекомендовал обязательно обрабатывать руки после заправки.

Четвертое место отдано прогулкам с собакой – человек чаще трогает поручни, а на лапах животного вирус может быть занесен домой. На последнее место врач поставил вынос мусора и заметил, что хоть риск и небольшой, но из-за жизнеспособности вируса на частичках пыли, он остается.

Как ранее сообщил amic.ru, ученые выяснили, что до 70% зараженных коронавирусом переносят его без симптомов. Это приводит к тому, что люди продолжают распространять COVID-19, даже не подозревая об этом.