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Врач назвал места, где риск заразиться коронавирусом выше всего

, ИА "Амител"
В список попали даже места для прогулки с собакой
Фото: vremyann.ru

Фото: vremyann.ru

Составлен рейтинг мест, где высок шанс заразиться COVID-19. Об этом сообщают "Аргументы и факты" со ссылкой на врача-отоларинголога Владимира Зайцева.

Согласно его словам, самый высокий риск заражения COVID-19 присутствует в аптеках. Они опаснее остальных из-за того, что туда "по определению ходят больные люди".

На втором месте оказались магазины. Врач посоветовал посещать их исключительно в масках, как можно меньше касаться поверхностей и отдавать предпочтение уже расфасованным продуктам. После посещения и аптек, и супермаркетов стоит обрабатывать руки антисептиком.

Третье место заняли автозаправки. По мнению Зайцева, топливный пистолет за день используют десятки людей, и он является настоящим рассадником заразы. Врач порекомендовал обязательно обрабатывать руки после заправки.

Четвертое место отдано прогулкам с собакой – человек чаще трогает поручни, а на лапах животного вирус может быть занесен домой. На последнее место врач поставил вынос мусора и заметил, что хоть риск и небольшой, но из-за жизнеспособности вируса на частичках пыли, он остается.

Как ранее сообщил amic.ru, ученые выяснили, что до 70% зараженных коронавирусом переносят его без симптомов. Это приводит к тому, что люди продолжают распространять COVID-19, даже не подозревая об этом.

  

 

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Автор:
Никита Бородкин Редактор новостей (8-385-2) 59-44-66

Комментарии

14.04.2020 13:45
- гость -

Почему такси не включили? Замкнутое пространство, водитель трогает деньги и пистолет заправочный, выходит из подъезда, где могут быть больные.

14.04.2020 13:49
- гость -

Такси Uber. Мы не боимся короновируса.

14.04.2020 14:04
- гость -

а на лапах животного вирус может быть занесен домой

Серьезно?) Так на обуви человека гораздо больше и чаще занесется) или вирус только на кнопках и поручнях держится?)))

14.04.2020 14:04
- гость -

Вот такие они врачи. Все знают.

14.04.2020 14:08
Правдоруб

В Мария-ра и т.п.. Допустим, кассир берёт деньги в перчатках у больного короновирусом. Далее зараза остаётся на перчатках, далее зараз передаётся с перчаток через сдачу и продукты, которые брал в руки кассир, следующим покупателям. Конечно,покупатель,возможно,помоет руки или обработает их антисептиком, но продукты в упаковке (пакет молока, печенье, пиво в бутылке, лимонад и т.д.) моют единицы.

14.04.2020 14:10
- гость -

14.04.2020 13:45
- гость -
Почему такси не включили? Замкнутое пространство, водитель трогает деньги и пистолет заправочный, выходит из подъезда, где могут быть больные.

И еще он ходит по тем же местам, где и собака, которая на лапах коронавирус домой приносит)

14.04.2020 14:12
- гость -

но продукты в упаковке (пакет молока, печенье, пиво в бутылке, лимонад и т.д.) моют единицы

Такие правда есть?!))

14.04.2020 14:13
Правдоруб

Которые моют продукты в упаковке? Конечно есть. Знаю нескольких)

14.04.2020 14:17
- гость -

14.04.2020 14:13
Правдоруб

Может им лучше к агафье лыковой на время, пока окончательно не свихнулись?)))

14.04.2020 14:19
- гость -

Вот и прибавьте к выявленным 70% бессимптомников, а потом считайте и смертность и летальность. А то рассчитывают смертность практически только у людей, госпиталтзированных в стационары, то есть с тяжелым течением, реже среднетяжелым, и кричат о гигантских показателях. А легкие случаи протекут как ОРВИ банальное и люди ни сном ни духом, что уже переболели и к врачу редко такие обращаются. А о бессимптомных зараженных вообще никто считай не знает.

14.04.2020 14:21
- гость -

Количество автобусов сократили = высокий шанс заразиться.
Закрыли мелкие отделения Сбербанка, в оставшихся очереди = высокий шанс заразиться.
Хотят как лучше, а реализация как всегда

14.04.2020 14:21
Правдоруб

14.04.2020 14:17
- гость -
Может и к Агафье. Я им не указ. Каждый по своему с ума сходит)

14.04.2020 14:27
- гость -

Полные автобусы = прекрасная среда для передачи.
Но закрывают мелкие магазины и парикмахерские, где бывает 1 посетитель в полчаса, там Родина в опасности!

14.04.2020 14:28
- гость -

Закрыли мелкие отделения Сбербанка,

Что там делать вобще? Пособия всякие, кредиты оплаты дистанционно.

14.04.2020 14:29
- гость -

Немцы взяли образцы коронавируса с поверхности и не смогли выделить способные к размножению штаммы. Вывод - основной путь заражения - это непосредственный контакт.

14.04.2020 14:30
месный

А разве есть кто с прогулки собакену лапы не моет с мылом?

14.04.2020 14:31
- гость -

Вот и прибавьте к выявленным 70% бессимптомников, а потом считайте и смертность и летальность. А то рассчитывают смертность практически только у людей, госпиталтзированных в стационары, то есть с тяжелым течением, реже среднетяжелым, и кричат о гигантских показателях. А легкие случаи протекут как ОРВИ банальное и люди ни сном ни духом, что уже переболели и к врачу редко такие обращаются. А о бессимптомных зараженных вообще никто считай не знает.

14.04.2020 14:41
- гость -

14.04.2020 14:30
месный
Давай скажи что еще с пакетиком для кала ходишь на прогулки. Убей всех тут наповал.

14.04.2020 14:43
- гость -

14.04.2020 14:41
- гость -

Пакетик для кала он для себя носит, потому что у него постоянный выброс на вентилятор.

14.04.2020 14:44
- гость -

Общественный транспорт должен быть на первом месте! Транспорт сократили, не дезинфицируют, людей там битком-это рассадник заразы. Транспорт надо закрыть! Самоизоляция же! А работающих, работодатели должны организованно на возить до работы и обратно!

14.04.2020 14:46
- гость -

14.04.2020 14:12
- гость -

Есть. Можно не мыть, а протирать упаковки антисептиком.

14.04.2020 14:48
- гость -

я мою упаковки и уже давно, хрен знает кто их какими руками брал и где они лежали, а помыть недолго

14.04.2020 14:52
krash

14.04.2020 14:12
- гость -

Такие правда есть?!))

Правда есть, посмотрите в каких местах порою продукты хронятся. пыль, грязь, а как перевозятся, через сколько помойных мест проходит, и вот ывы сидите за столом....берете кусок хлеба, берете пачку мазика...и тут же в рот.. фу...

14.04.2020 14:55
- гость -

А работающих, работодатели должны организованно возить до работы и обратно!
------------------
Будут возить на автобусах, там и кто-нибудь заразит. Можно на обуви и руках принести, а самому не болеть

14.04.2020 14:59
- гость -

Давай скажи что еще с пакетиком для кала ходишь на прогулки. Убей всех тут наповал.

Месный носит мешочки для кала CALIBRа? Вот это новость.

14.04.2020 14:59
- гость -

Сейчас в новостройках, на первых этажах магазины, пивнушки и везде мыши. 5 лет назад в Холидее Олимп мышь по прилавкам бегала. Можно что-нибудь покруче короновируса подхватить. Например, чуму.

14.04.2020 15:01
Зоркий Сокол

"но продукты в упаковке (пакет молока, печенье, пиво в бутылке, лимонад и т.д.) моют единицы."
-----
Это пока жареный петух в задницу не клюнет. Умиляют люди, сосущие пиво из банок - это, как незнакомому дяденьке пальцы облизать.

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