Алтайский край сможет приостановить взимание курортного сбора на время пандемии

В Госдуму внесли законопроект, который позволит субъектам РФ приостановить взимание курортного сбора на территории муниципальных образований, в том числе и в Алтайском крае, информирует пресс-служба Совета Федерации.

Как отметил один из инициаторов внесения изменений – заместитель председателя Совета Федерации Николай Журавлев, – законопроект даст право субъектам, в которых взимается курортный сбор, принимать решение о приостановлении его взимания на территории отдельных или всех муниципальных образований, входящих в территорию эксперимента, предусмотренным законом "О проведении эксперимента по развитию курортной инфраструктуры в Республике Крым, Алтайском крае, Краснодарском крае и Ставропольском крае". По его словам, это будет централизованное решение в рамках субъекта, не дожидаясь решений каждого муниципального образования.

"В условиях крайне сложной экономической и эпидемиологической ситуации, а также с учетом непредсказуемости влияния негативных факторов как в целом на экономику, так и на развитие курортной инфраструктуры, очевидно, что гарантировать полную загрузку и прибыльность курортной инфраструктуры на текущий курортный сезон нельзя", – подчеркнул вице-спикер СФ.

Законопроект предусматривает, что регионы установят сроки приостановления взимания курортного сбора исходя из ситуации, сложившейся в конкретной территории.