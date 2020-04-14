"Нет предпосылок бить тревогу". Алтайский вице-губернатор – о строительстве

Бить тревогу и спасать строительную сферу Алтайского края пока рано. Об этом заявил заместитель главы региона Александр Климин в ходе онлайн-брифинга 14 апреля.
Климин напомнил, что в конце марта стройка в Алтайском крае замерла, однако после указа губернатора Виктора Томенко работы возобновились. Сейчас ситуация стабилизировалась, у застройщиков есть задел, они обеспечены строительными материалами местного производства. При этом пока не наблюдается снижения спроса на жилье. Какие-то прогнозы и оценки можно будет делать через месяц. О банкротстве строительных предприятий речи не идет, подчеркнул вице-губернатор.
Как уже сообщал amic.ru, ранее Владимир Путин, выступая с обращением к нации, объявил апрель нерабочим месяцем. По мнению президента, это поможет в борьбе с распространением COVID-19.
Алтайские предприниматели написали письмо губернатору Виктору Томенко с просьбой разрешить им работать. В ответ на это глава региона выпустил указ, который оговаривал сферы деятельности и условия, при которых бизнес может вновь функционировать. Вошла туда и строительная сфера.
Комментарии
Оптимизм - это хорошо. Оптимизм нам сейчас всем очень нужен. Если его нет в реальности - пусть будет хотя бы на словах. В США, например, губернаторы многих штатов проводят сейчас чуть ли не ежедневные сеансы подобной психотерапии