"Нет предпосылок бить тревогу". Алтайский вице-губернатор – о строительстве

Бить тревогу и спасать строительную сферу Алтайского края пока рано. Об этом заявил заместитель главы региона Александр Климин в ходе онлайн-брифинга 14 апреля.

Климин напомнил, что в конце марта стройка в Алтайском крае замерла, однако после указа губернатора Виктора Томенко работы возобновились. Сейчас ситуация стабилизировалась, у застройщиков есть задел, они обеспечены строительными материалами местного производства. При этом пока не наблюдается снижения спроса на жилье. Какие-то прогнозы и оценки можно будет делать через месяц. О банкротстве строительных предприятий речи не идет, подчеркнул вице-губернатор.

Как уже сообщал amic.ru, ранее Владимир Путин, выступая с обращением к нации, объявил апрель нерабочим месяцем. По мнению президента, это поможет в борьбе с распространением COVID-19.

Алтайские предприниматели написали письмо губернатору Виктору Томенко с просьбой разрешить им работать. В ответ на это глава региона выпустил указ, который оговаривал сферы деятельности и условия, при которых бизнес может вновь функционировать. Вошла туда и строительная сфера.