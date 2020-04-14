Алтайским магазинам и общепиту бесплатно продлили лицензии на продажу алкоголя

Продуктовые и специализированные алкогольные магазины, общепит Алтайского края избавлены от необходимости платить за лицензию на продажу алкоголя. Всем, у кого она истекала с 15 марта по 31 декабря 2020 года, ее продлили автоматически и бесплатно. Об этом сообщил глава краевого управления по развитию предпринимательства и рыночной инфраструктуры Александр Евстигнеев на онлайн-конференции во вторник, 14 апреля.

По словам чиновника, сроки действия лицензии продлены на 12 месяцев. В год такой документ стоит 65 тысяч рублей.

В управлении amic.ru уточнили, что коснется это объектов торговли, занимающихся розничной продажей, а также предприятий общественного питания. Не всех, а только чуть более 300, у которых лицензия истекает до конца года.

Сотрудник одной из алкогольных компаний региона рассказал amic.ru, что бизнес воспринял эту новость позитивно.

"Для небольших сельских магазинов это очень серьезная поддержка. Обороты там небольшие, а затраты высокие. Кроме лицензии каждый год нужно платить за онлайн-кассы, их обслуживание. Иногда эти траты составляют почти половину выручки от продажи алкоголя", – пояснил он.

Собеседник добавил также, что на каждое юридическое лицо – отдельная лицензия. Если у предпринимателя есть магазин и кафе как отдельные юрлица, то приходится покупать две лицензии. Зато крупные сети могут брать одну лицензию сразу на несколько магазинов, если они оформлены на одно ООО.

Добавим, что из-за пандемии коронавируса рестораны, бары, кафе и столовые Алтайского края работают только навынос. Продуктовые магазины – в прежнем режиме.