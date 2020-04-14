Не откроем, но поддержим. Власти о перспективах алтайского бьюти-бизнеса и общепита

Власти Алтайского края пока не считают возможным открыть предприятия индустрии красоты и общественного питания. Правительство региона обсуждает возможные меры их поддержки. Об этом на онлайн-конференции журналистам сообщил начальник управления по развитию предпринимательства и рыночной инфраструктуры Александр Евстигнеев.
"Парикмахерские и салоны красоты, сфера общественного питания в ближайшее время не откроются из-за высоких рисков распространения коронавируса", – сказал он.
Чиновник поблагодарил предпринимателей за их выбор в пользу самоизоляции. И сообщил, что власти разрабатывают меры поддержки, чтобы плавно и наименее болезненно выйти из сложившейся ситуации.
"Мы понимаем, что многие предприниматели и работники сейчас не имеют возможности зарабатывать", – подчеркнул он.
Конкретные меры чиновник не назвал, но ранее amic.ru сообщили в управлении, что в крае приняты особые льготные режимы предоставления кредитно-гарантийной поддержки: снижены процентные ставки по микрозаймам для наиболее пострадавших отраслей, индивидуально рассматриваются графики платежей и рассрочек по действующим и вновь выдаваемым кредитам, снижены требования к получателям займов и гарантий.
Комментарии
Что за бред? Вы хотите сказать, что риск быть инфицированным в ресторане выше, чем в магазине??? Гость сидит удаленно от всех, ему не дышит в спину другой посетитель! Возможность продезинфицировать все гораздо больше, чем каждый товар в магазине!
А промтоварные магазины прям Не видят, как налоги брать кассы впаривать сразу про ИП вспомнили а сейчас тупо молчат, нет инфы нет проблемм,
Самое главное пивзавод и пивнушки сохранить, даже Суриков и то офигел от управленцев, хотя сам только ленточки резал
поддержку только тем кто работал "в белую", в т.ч. зарплату со всеми отчислениями платил!
Будем по прическе Томенко следить - стрижется хлопец или нет...