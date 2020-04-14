Еще одного иностранца взяли под наблюдение из-за коронавируса в Алтайском крае. По данным на 14 апреля таковых стало 10 человек, сообщает региональный оперативный штаб. Кто это и какое у него гражданство – не уточняется.
В общей сложности в крае под наблюдением врачей находится 874 человека – это на 35 меньше, чем 13 апреля. Снято с меднаблюдения 5439 человек, а общее количество обследований в регионе достигло 10 446.
Добавим, что по последним данным, в Алтайском крае лабораторно подтверждено 37 случаев заражения COVID-19 на семи территориях: г. Барнаул – 29 человек, г. Бийск – один человек, г. Рубцовск – один человек, г. Заринск – один человек, Павловский район (пос. Комсомольский) – два человека, Первомайский район (с. Логовское) – два человека, с. Крутиха (забрали из Камня-на-Оби) – один человек.
Из общего числа зараженных три пациента – дети. Три человека выписаны из больницы, все они жители Барнаула.
Комментарии
Француз?
Азербайджанец?
В такой чрезвычайной ситуации какие тут иностранцы могут быть ?Давно надо закрыть все сообщения и границы.Чего ждём?
Слушайте, закрывашки, вы реально раненые в голову или просто лентяи, которым нихрена делать не охота, а хочется на диване к верху пузом валяться целыми днями?
на 2,5млн зараженных 37 человек это 0,000015% в то время как инфицированных вич 30тыс. или 0,012%. Зарубите себе на носу элементарные профилактические правила, избегать людных мест, мыть руки, соблюдать дистанцию и работайте, поднимайте экономику.
Слушайте, закрывашки, вы реально раненые в голову или просто лентяи, которым нихрена делать не охота, а хочется на диване к верху пузом валяться целыми днями?
Опасность данного вируса в его высочайшей вирулентности. Когда штабелями начнут укладывать (Боже упаси) только тогда до вас дойдёт степень опасности.
Kertis
У вас же был другой аватар? Или вы подпольный двойник известного пижона?