Еще одного иностранца взяли под наблюдение из-за коронавируса в Алтайском крае. По данным на 14 апреля таковых стало 10 человек, сообщает региональный оперативный штаб. Кто это и какое у него гражданство – не уточняется.

В общей сложности в крае под наблюдением врачей находится 874 человека – это на 35 меньше, чем 13 апреля. Снято с меднаблюдения 5439 человек, а общее количество обследований в регионе достигло 10 446.

Добавим, что по последним данным, в Алтайском крае лабораторно подтверждено 37 случаев заражения COVID-19 на семи территориях: г. Барнаул – 29 человек, г. Бийск – один человек, г. Рубцовск – один человек, г. Заринск – один человек, Павловский район (пос. Комсомольский) – два человека, Первомайский район (с. Логовское) – два человека, с. Крутиха (забрали из Камня-на-Оби) – один человек.

Из общего числа зараженных три пациента – дети. Три человека выписаны из больницы, все они жители Барнаула.