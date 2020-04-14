Крупные промпредприятия Алтайского края пока не испытывают серьезных проблем из-за частичной приостановки производства в конце марта. Власти не наблюдают снижения заказов, все обеспечены работой как минимум на один-два месяца вперед. Об этом в ходе брифинга 14 апреля рассказал зампредседателя правительства Алтайского края Александр Климин.

По словам вице-губернатора, пока давать долгосрочные прогнозы по отрасли рано. Какие-то негативные последствия в промышленности могут проявиться не раньше, чем в конце мая. В то же время ряд предприятий способны пережить ближайшие недели без особых потерь.

В любом случае индекс промпроизводства в регионе за первый квартал 2020 года будет хорошим, заверил Климин.

Что касается других отраслей экономики, которые курирует замгубернатора, то в них кризисные явления более заметны. Например, в сфере ЖКХ неплатежи населения уже выросли на 5-7% к концу марта. В Белокурихе, где жители остались без доходов из-за закрытия курорта, эта цифра и вовсе составила 40%.

Есть потери и в транспортной сфере. Пассажиропоток в целом снизился в два раза, по отдельным направлениям перевозки прекращены.