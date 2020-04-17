Пока все дома. Как интернет-магазинам привлечь новых клиентов в период пандемии

В последнее время покупатели торговых центров уходят в онлайн. Меняются и потребности. Как сообщает служба доставки Boxberry, у их клиентов наиболее популярными товарами стали крупы, консервы и макароны, а также чай и кофе. Интернет-магазины могут использовать ситуацию, чтобы увеличить прибыль.

Основная задача торговых площадок – сделать так, чтобы покупателю было максимально удобно: от выбора товара на сайте до комфортного получения посылок. Если ассортимент и качество остаются на совести продавца, то заботы о доставке заказов может взять на себя компания Boxberry. Такое сотрудничество имеет целый ряд преимуществ.

Расширение географии доставки

На сегодняшний день у компании Boxberry открыты отделения во всех регионах России. Продавец может воспользоваться доставкой по всей стране и обеспечить безопасное получение посылки для покупателя. Это позволит привлечь новых клиентов.

Выгодное подключение

В начале работы с Boxberry компании могут пользоваться особыми выгодными условиями. Интернет-магазины, подключившиеся к Boxberry до 30 апреля, получат скидку 20% на доставку. Для этого нужно зарегистрировать компанию в личном кабинете Boxberry и активировать промокод SUPER.

Безопасность для клиентов

Сейчас большинство доставок – бесконтактные, и Boxberry – не исключение. Курьер связывается с получателем, оставляет посылку у дверей, отходит на 1,5 метра, а покупатель выходит и забирает свой заказ после предъявления документа, удостоверяющего личность. Маска, перчатки и дезинфицирующие средства для курьера – обязательны.