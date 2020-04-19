"Заразиться не боюсь – людей надо спасать". Как работает скорая во время пандемии

Сейчас много говорят об отважных медиках, которые сражаются с коронавирусом на передних рубежах: лечат инфицированных. Но еще раньше с больными COVID-19 сталкиваются работники скорой помощи. Они приезжают на вызов к людям, у которых даже не известен диагноз. Как изменилась работа скорой с приходом COVID-19 и не боятся ли фельдшеры сами заразиться, amic.ru рассказал Евгений Зырянов, который уже 20 лет работает на скорой помощи.

Приехал, обслужил – следующий

– Многое сейчас изменилось. Нет, смен больше не стало, тут все по-прежнему: как они стоят в графике, так все и работают. Изменились правила и алгоритмы, появились дополнительные приказы и инструкции. Хотя на самом деле скорая всегда работала и работает в режиме повышенной опасности. Каждый день. Такова наша специфика.

Коронавирус далеко не первая опасная инфекция, с которой мы сталкиваемся, и алгоритмы уже проверены. Мы работали и с птичьим гриппом, и с H1N1 (свиной грипп). Есть большой буклет по правилам работы с опасными инфекциями, который мы постоянно штудируем и действуем в соответствии с ним.

Из-за COVID-19 теперь мы проводим дополнительную диагностику пациента на месте: делаем ЭКГ, измеряем уровень кислорода в крови, уровень сахара. Оцениваем степень поражения легких: при COVID-19 она более объемная, чем при пневмонии.

Количество вызовов в день никогда не угадаешь. Я на 1,5 ставки работаю в спецбригаде анестезиологии-реаниматологии, которая ездит только на сложные вызовы, и на 0,25 ставки в линейной бригаде, которая реагирует на самые разные жалобы. Например, в спецбригаде я за день могу съездить всего на пять вызовов, а потом всю ночь только успевать на помощь линейным бригадам. В последний раз вызовов было очень много: практически каждые 40 минут нужно ехать на адрес. Приехал, обслужил – поехал на следующий. На обед смогли выделить только 30 минут.

Пневмонии стали тяжелее

– Диспетчеры тоже работают теперь по-другому. Если у пациента есть температура или другие симптомы ОРВИ, обязаны спросить, где и что случилось, когда заболел, ездил ли за границу и контактировал ли с приезжими. Затем оценивают сложность, назначают бригаду и предупреждают о потенциальной опасности.

Мне пока на вызовы, где бы потом подтвердился COVID-19, ездить не приходилось. Были только пневмонии.

Вообще, на мой взгляд, количество случаев пневмонии в последнее время увеличилось. Причем еще зимой, в разгар эпидемии респираторных инфекций. Настораживает, что они стали более тяжелыми для пациентов.

Из-за коронавируса в городских больницах прошла реорганизация, и теперь всех пациентов с пневмонией мы везем в городскую больницу № 4 – она стала монопрофильной. А уже там больному делают экспресс-тест на COVID-19. Если он подтверждается, пациента перевозят в больницу № 5.

Защитные костюмы и дезинфекция

– Еще до пандемии мы всегда использовали при работе маски и перчатки. Это обязательные средства индивидуальной защиты для бригад скорой помощи.

А на подстанциях у нас есть специальные защитные костюмы "Кварц". Если у больного в стационаре подтвердили COVID-19 и его нужно перевезти в пятую больницу, то медики переодеваются в эти костюмы и едут в полном обмундировании. Если надо – с аппаратом ИВЛ.

Наши машины оборудованы кварцевыми аппаратами и рециркуляторами воздуха. Мы обязаны проводить дезинфекцию даже после перевозки больных с пневмонией. Обрабатывается автомобиль, одежда и вся аппаратура.

В скорой нет случайных людей

– Заразиться не боюсь. Во время работы просыпается адреналин. Да и вообще в скорой никто никогда ничего не боялся. Уверен, здесь нет случайных людей. Для такой работы нужен определенный склад характера. Ты просто понимаешь: людей надо спасать.

Насколько я знаю, ни одна бригада не отказалась от перевозки больных с COVID-19. Мы специалисты и знаем, как передается вирус и как от него защититься. У коронавируса летучесть 5-6%, а, например, у той же кори – 16%. Поэтому мы действуем строго по инструкциям, плюс включается профессионализм. Фельдшеры скорой понимают угрозу и прислушиваются к своему здоровью. Постоянно проверяемся: каждое утро перед работой измеряем температуру. На данный момент никто из моих коллег не заболел.

Будет поздно пить боржоми

– Я предельно внимательно отношусь к гигиене и прошу об этом родных. Все рекомендации специалистов нужно выполнять: мыть руки с мылом, промывать по возвращению домой верхние дыхательные пути. Носить защитные маски и перчатки.

Вижу, что многие относятся халатно к своей безопасности, и это расстраивает. Да, вирус не сильно заразный и контактный. Но ведь люди-то гибнут. А потому сейчас для жителей края очень важно пересидеть это трудное время дома. Наверное, люди поймут всю степень опасности только тогда, когда пойдут массовые летальные исходы. Но, как говорится, поздно пить боржоми, когда почки отказали.