Крупные алтайские ТЦ разрешили бизнесу не платить аренду

Владельцы крупных торговых центров Барнаула, Бийска, Рубцовска пошли навстречу предпринимателям и разрешили им не платить за аренду торговых площадей во время ограничительных мер. Об этом во время пресс-конференции рассказал Александр Евстигнеев, начальник управления по развитию предпринимательства и рыночной инфраструктуры.

По его словам, первое время арендодатели призывали бизнес продолжать платить аренду несмотря на действующие ограничительные меры. Они аргументировали это тем, что режима ЧС в крае нет, поэтому и от уплаты никто не освобождается. Однако ситуация вскоре изменилась: правительство РФ подписало постановление, согласно которому предпринимателям до 1 октября предоставляется отсрочка от уплаты аренды.

"Когда границы ограничений были четко очерчены и всем стало понятно, что большая часть предприятий торговли находится на площадках торговых центров, многие из собственников самостоятельно пришли к выводу, что не стоит взимать арендную плату в период тех ограничений, которые мы сейчас имеем", – говорит Александр Евстигнеев.

Тем собственникам, которые приняли такое решение, государство окажет поддержку. "На федеральном уровне принято решение их (собственников, – прим. ред.) поддержать, потому что они тоже теряют определенную доходную часть. Речь идет о переносе налога на имущество до конца текущего года для субъектов малого и среднего предпринимательства, собственников таких торговых центров. Сейчас эта ситуация рассматривается. Думаю, что у арендодателей и арендаторов между собой споров не будет", – подытожил Евстигнеев.

Напомним, ранее губернатор Виктор Томенко подписал постановление, по которому предпринимателям Алтайского края позволят позднее рассчитаться за аренду территории с местными властями и госучреждениями.