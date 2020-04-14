В Алтайском крае ввели ограничение на крупную рыбалку

В апреле в Алтайском крае начинает действовать ежегодный запрет на промышленное рыболовство. Он необходим для сохранения рыб и охраны весенне-нерестущих видов. Об этом сообщает пресс-служба властей региона.

Запрет вводится:

с 20 апреля по 20 мая – на ловлю в р. Обь, ее притоках и поймах;

с 25 апреля по 25 мая – в озерах края;

с 25 апреля по 10 июня – в Новосибирском водохранилище в пределах Алтайского края;

с 10 апреля по 15 июля – на р. Песчаная, Ануй, Чарыш, Алей, Чумыш.

Как отметили в региональном Минприроды, на водоемах можно по-прежнему заниматься любительским и спортивным ловом. Ограничение распространяется лишь на вылов рыб, внесенных в Красную книгу: сибирского осетра, стерляди, тайменя, нельмы и ленка.

Как ранее сообщил amic.ru, губернатор Виктор Томенко отменил в крае весенний сезон охоты. Он попросил охотников отнестись к ситуации с пониманием, поскольку охота может стать причиной распространения COVID-19.