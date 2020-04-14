Открытие алтайских промышленных предприятий спасло от сокращения 10 тысяч человек

Из-за временной остановки промышленных предприятий в Алтайском крае более 10 тысяч человек могли потерять работу. Но теперь проблема уже не стоит так остро – почти все производство восстановлено. Об этом на онлайн-конференции во вторник, 14 апреля, сообщил заместитель главы региона Александр Климин.

"По оценкам краевого Союза промышленников под сокращение могли попасть более 10 тысяч человек. Но после постановления главы региона, которое вернуло их к работе, вопрос был закрыт", – сказал чиновник.

Сейчас почти все промышленные предприятия вернулись к нормальной деятельности. Но у части нет заказов, а потому работа стоит.

Например, компания "Мартика" добровольно остановила производство хозтоваров и отправила сотрудников в отпуска. Причиной послужило нарушение транспортного сообщения между регионами, так как большую часть продукции они продавали за пределами Алтайского края.

"Есть ряд предприятий, производящих товары народного потребления, которые начнут работать только после запуска всей розничной сети. Это, например, швейное производство, которое не переориентировалось на пошив средств индивидуальной зашиты", – отметил Климин.

Он добавил, что правительство сейчас продумывает меры поддержки таких предприятий, как наиболее пострадавших.

Начальник управления по предпринимательству Александр Евстигнеев добавил, что в целом по краю фактов массового закрытия предприятия пока нет.

Что же касается работающих компаний, то их регулярно проверяют на соблюдение мер санитарной безопасности. Пока ни к одной из них претензий нет.